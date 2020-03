«Non ho potuto dare l'ultimo saluto a mio papà»

MARIA CHIARA PEZZANI

Al frastuono delle notizie, dei numeri che raccontano l'estendersi dei contagi, si contrappone il silenzio di tante famiglie, colpite nel vivo da quel virus che in un attimo si è portato via i loro cari.

Silenzio che è compostezza, ma spesso anche timore. Nell'incertezza che caratterizza la situazione, chi si ammala viene percepito come un untore, come se essere contagiati dal virus sia una colpa. Senza pensare alla solitudine e alla disperazione che accompagna queste perdite e come queste siano amplificate dall'isolamento.

Domenica Milena Villa ha voluto rompere questo silenzio e raccontare il suo dolore. Parole nate con l'intento di scalfire questo senso di omertà che opprime tante famiglie e di aiutare chi sta affrontando la stessa situazione. Lo ha fatto tramite un post su Facebook con il quale ha annunciato la scomparsa di papà Cesare.

«Normalmente non condivido aspetti del mio privato – ci ha raccontato -, ma non possiamo fare i funerali e volevo raggiungere più persone possibili». La voce di Villa è una delle poche che hanno il coraggio e la disponibilità di raccontare pubblicamente il dramma che si trovano ad affrontare le famiglie in una simile circostanza. Famiglie che si devono dividere, non possono vivere il dolore insieme, dare un ultimo saluto al proprio caro.

«Mio papà ha iniziato a stare male sabato scorso, martedì è stato ricoverato e sabato mattina è morto – racconta -. C'è chi mi ha chiamato perché aveva visto nei giorni precedenti mio papà. Lo capisco ed è giusto, mio padre era un 82enne che andava spesso in giro. Ma non cerchiamo chi ha contagiato chi. Il dolore è immenso, ancor di più non essere stati con lui fino alla fine».

La notizia del contagio ha infatti significato l'isolamento dell'intera famiglia. «Mio padre era in ospedale, mia madre in isolamento a casa da sola, noi in quarantena a casa nostra. Averlo lasciato da solo in ospedale, non averlo potuto salutare un'ultima volta è devastante. Ma sono misure che in questo momento non dobbiamo solo subire, ma dobbiamo pensare che ci porteranno fuori da questo periodo assurdo» racconta.

La famiglia fortunatamente ha ricevuto in questi giorni tanta solidarietà e vicinanza e Villa spiega come amici e vicini di casa li abbiano aiutati anche nelle questioni pratiche. «In questo momento per noi è tutto amplificato, anche le belle parole hanno più forza».

E non dimentica lo sforzo di volontari e medici. «Stanno facendo un lavoro straordinario, finito tutto questo dovremo ricordarci di difendere coi denti la sanità pubblica».