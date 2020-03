Bedonia, acqua e candeggina per pulire il centro del paese

MONICA ROSSI

BEDONIA Partita a Bedonia, all’alba di ieri, la pulizia straordinaria del centro cittadino. «Ieri mattina i nostri operai hanno ripulito tutto il paese con “sodio ipoclorito” - fa infatti sapere il sindaco Serpagli -. È una pulizia come facciamo spesso, questa volta alzando però sensibilmente l’asticella in termini di igiene, cioè aggiungendo all’acqua anche la candeggina (sodio ipoclorito), che ha il vantaggio di non rappresentare un pericolo per la salute di persone e animali».

La pulizia che ha interessato Bedonia, benché non possa essere chiamata «sanificazione», è stata eseguita in tutte le vie e piazze del capoluogo, compresi marciapiedi e arredi urbani (panchine, balaustre e gradinate ad esempio), dove gli operai comunali, armati di idrogetti, hanno letteralmente lavato il paese. Il sindaco fa poi sapere che in questi giorni tutti si stanno comportando in maniera composta e rispettosa dei decreti. «Ringrazio i bedoniesi per il profondo senso civico: dai commercianti che fanno rispettare alla lettera le regole del DPCM, invitando i clienti a entrare uno per volta e al contempo a mantenere le distanze suggerite, ai cittadini che si adeguano in maniera ordinata alle disposizioni. Che sono oltremodo preziose se davvero vogliamo tutelare la salute di tutti e uscire il più possibile indenni da questa emergenza. Alla quale stanno anche rispondendo in maniera encomiabile i volontari della Croce Rossa Italiana-Comitato di Bedonia, che sono sottoposti a uno stress pazzesco, così come i ragazzi della Protezione civile, che sono al lavoro per i nostri anziani delle frazioni, cui vanno garantite le consegne di alimentari e medicinali».

Bedonia insomma sta dando l’esempio. «Purtroppo - aggiunge Serpagli - nonostante le mille attenzioni, non siamo immuni da diversi casi sospetti, ma non è colpa di nessuno. La nostra comunità sta facendo il massimo per uscire da un’emergenza che non ha precedenti. Essere alla guida di questa squadra e di questo paese è davvero un onore. Grazie a tutti, in particolare ai dipendenti comunali, che stanno facendo un grande lavoro nonostante i disagi. Il Municipio ad esempio è aperto ma “a porte chiuse“». Il che significa che chi ha bisogno di un certificato o di un documento, non può entrare ma deve chiamare uno di tre numeri affissi al portone del Comune e comunicare le proprie esigenze. «Che vengono evase con la stessa tempistica del vis-à-vis - spiega il sindaco -. Uffici che peraltro, proprio per tutelare i dipendenti e le loro famiglie cui tornano ogni sera dopo il lavoro, abbiamo sanificato da cima a fondo chiamando una ditta specializzata. A tutti poi sono state fornite mascherine, gel disinfettanti e spray per la pulizia quotidiana delle superfici».