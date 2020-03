Il mondo del golf piange Albertina Pavesi

MARA VAROLI

Ieri, Parma ha dato il suo ultimo saluto ad Albertina Pavesi, portacolori del Golf del Ducato.

Una campionessa che lasciava il segno e non solo sul campo: forte sì, ma indimenticabile in quel suo sguardo dolce e attento, da «ragazza» con la t-shirt, che sapeva arrivare sempre «in buca», fino in fondo alle cose e non mollare mai. Così «allenata» com'era ogni giorno a scoprire qualcosa di sé e del mondo.

Imprenditrice di moda, naturalmente amante dei viaggi e in particolare delle vette del Pakistan e dell'Afghanistan, il golf era molto più di una passione. Nel settembre del 2016, infatti, la Gazzetta di Parma aveva titolato: «La Pavesi si ripete: è oro agli europei», confermandosi così ai vertici del golf dilettantistico della categoria seniores. E nel tempo gli articoli sulle pagine di sport davvero non si contano: tante le imprese portate a termine e con successo, perché per il golf di tutt'Italia Albertina Pavesi era motivo di orgoglio.

«Era la giocatrice più rappresentativa del Golf del Ducato - sottolinea il direttore del circolo Alessandro Carrara -. Già nel 2015, l'anno della costituzione, faceva parte della nostra società sportiva e ancor prima era tesserata al Parma Golf, sempre a Vigatto. Nella sua carriera, ha vinto due campionati europei con la nazionale seniores come giocatrice. E l'anno scorso tutti l'hanno voluta nominare capitana non giocatrice, tant'è che la squadra ha vinto ancora».

«Albertina - continua il direttore - ci teneva molto a questo campionato, intitolato a Marisa Sgaravatti, anche perché era un campionato di altissimo livello. Per le sue caratteristiche, la formula match play era la tipologia a lei più congeniale, dove riusciva a esprimere il meglio di sé, proprio per il suo carattere determinato e forte: fino alla fine, lei ci credeva. Praticamente, sia sui campi di Vigatto che quelli di Sala Baganza Albertina era una presenza quotidiana e importante, certo, quando non aveva grandi impegni con le gare in Italia e in Europa. Era infatti conosciuta e stimata in tutta la penisola».

Le sue compagne di squadra la chiamavano «Ferro 5», il bastone dei campionati europei: ad Albertina il «colpo» riusciva sempre, non una ma più volte. «E ora non abbiamo solo perso una campionessa, ma soprattutto un'amica - conclude commosso Alessandro Carrara -: la maggior parte dei giocatori del Golf del Ducato la conosceva da una vita. All'interno del circolo ha sempre dato tanto e aiutava tutti, in particolare i giovani: se li portava in campo e li teneva sotto la sua ala protettrice». L'Agis Golf Emilia Romagna ha scritto sulla pagina Facebook: «Ci mancherà molto la sua grinta e il suo sorriso!». E qualcuno commenta: «Sono affranto dalla notizia della sua scomparsa, persona affabile e cordiale, in specie nell'ambiente del nostro gioco». Un'altra amica: «Ciao, splendida donna emiliana, sarai sempre nel mio cuore con la tua gioia di vivere».

Tutto il mondo del golf e non solo in questo difficile momento è vicina a mamma Silvia, ai fratelli Maurizio, Luigi, Carlo con tutti i loro cari, alle nipoti Marta e Giulia e allo zio Ernesto.

Come nel pensiero dello stesso Alessandro Carrara: «Albertina ha insegnato a tutti noi come stare in campo, che è molto più importante di qualsiasi vittoria». Sì, perché «non importa se questa volta non hai vinto, per me - ricorda un'amica - sei stata una delle più grandi combattenti».