La Gazzetta a domicilio. E le edicole che restano aperte

CHIARA POZZATI

Quando l’informazione viaggia più veloce del virus. Anche dopo le ultime misure annunciate ieri sera dal premier Conte, le edicole restano aperte, assicurata la vendita dei giornali. L’ultimo baluardo di quotidianità nella vita da «sorvegliati speciali». Ma ci sono alcuni edicolanti che fanno di più e il giornale lo consegnano a domicilio. Succede in pieno centro, in via Sidoli e in via Montanara. Un progetto messo in campo da diverso tempo, ma gettonatissimo negli ultimi giorni.

«Crediamo sia un’iniziativa fondamentale per gli anziani in primis, ma in generale per tutti coloro che sono in difficoltà». A parlare è Claudio Melloni, al timone dell’edicola di via Sidoli, presidente della Federazione nazionale giornalai (Fenagi) di Parma e provincia, nonché profondo conoscitore delle dinamiche dell’editoria. Lui consegna i giornali letteralmente dentro casa. «A guardarmi sembro San Pietro – sorride, mentre fa tintinnare un pesante mazzo di chiavi -. Sono quelle dei molti miei clienti che hanno le buche delle lettere negli androni dei palazzi».

Una consegna della prima ora, è proprio il caso di dirlo. «Inizio il mio giro alle 5,30 del mattino e finisco mediamente un’ora e mezza dopo. Per la colazione hanno caffè, brioche e Gazzetta di Parma appena “sfornata”».

Insomma un ulteriore modo per lasciare il virus alla porta e rimanere aggiornati sul mondo. Una pratica che va oltre al «galateo obbligatorio» delle ultime settimane. «La definirei piuttosto una questione di coscienza – conclude Melloni -. Spero che tanti colleghi lo facciano, chiaramente coloro che possono. Molti di noi infatti sono soli e non riescono a garantire anche questo servizio».

A macinare chilometri per portare i giornali è anche Vittoria Petrazzoli, che sorride dietro il vetro della storica edicola di piazza Garibaldi, a un pugno di metri da San Pietro. «Insieme con mio marito gestiamo quest’attività da otto anni. Con impegno, siamo riusciti a costruire un servizio che copre un’area particolarmente vasta».

La geografia della consegna porta a porta di Vittoria è presto detta. «Oltre ad abbracciare il centro, raggiungiamo via Spezia (all’altezza del Green Life) da un lato e alle porte della Crocetta dall’altro – spiega la donna -. Senza contare tutta l’area del quartiere Cittadella». Insomma, non ci si risparmia. «Mi muovo dalle 5,30 alle 8, e più di così non potremmo fare anche volendo».

Un super lavoro che fanno anche Andrea Bottini e Cristina Salati, anche in questo caso compagni nella vita e nel lavoro, da 23 anni titolari dell’edicola di via XXII luglio: «E’ un servizio che offriamo da sempre, per la serie: se le persone non vanno in edicola, è l’edicola che va dalle persone. Certo oggi, anche alla luce dei rischi è un valore aggiunto».

Convinto della validità di questo progetto extra - «da ben prima che scattasse il pandemonio Covid-19» - anche Cristian Secondi, 40 anni e sorriso franco, che ha la sua attività in via Montanara, all’incrocio con via Zanguidi. «In realtà si tratta di un’iniziativa che mia madre ed io abbiamo messo in campo 17 anni fa, ma oggi crediamo sia ancora più importante».

E si unisce all’appello ai colleghi: «Credo sia fondamentale limitari i contagi, soprattutto fra gli anziani. Ecco perché invito tutti gli edicolanti che possono a organizzarsi per evitare che le persone circolino troppo per strada. Ciascuno di noi deve fare la propria parte: è una questione di senso di responsabilità».

Cristian consegna quotidiani, riviste e fumetti non solo nel quartiere: «Arrivo a Corcagnano, Alberi, via Campioni, via Pastrengo. Insomma cerco di assecondare il più possibile le richieste, certo non è un servizio che posso garantire ovunque. Ho iniziato quando ancora eravamo in via Aleotti e ho mantenuto quest’opportunità anche quando ci siamo trasferiti qua, una decina d’anni orsono. Quando il coronavirus non era nemmeno immaginabile».