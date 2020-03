Minaccia e sequestra l'ex compagna: condannato

GEORGIA AZZALI

La gelosia. Che all'inizio era perfino gratificante. Poi quel senso di possesso sempre più asfissiante. Le sembrava il grande amore della vita, ma è diventato il suo incubo. Venuta da lontano, aveva creduto in quell'amore italiano, quattro anni più di lei. Aveva provato e riprovato a mantenere viva la storia, ma lui - 45 anni, originario di La Spezia - aveva continuato a macchiarsi dei soliti «peccati». Fino alle denunce e alla condanna arrivata nei giorni scorsi: 3 anni e 2 mesi, oltre a 1000 euro di multa. E una serie di accuse: stalking, sequestro di persona e rapina. La scelta del rito abbreviato gli ha comunque consentito di poter beneficiare dello sconto di un terzo. A Maria (la chiameremo così), che si era costituita parte civile, è stato riconosciuto un risarcimento di 4000 euro.

Si fidava di quell'uomo, quando era arrivata a Parma e aveva deciso di camminare insieme a lui. E ha voluto continuare a crederci a lungo, nonostante il suo comportamento fin dall'inizio fosse stato un po' al limite. Sempre presente nella sua vita: potevano sembrare gesti d'attenzione, all'inizio, ma poi le domande sono diventate interrogatori quotidiani: «Dove vai? Chi ti ha chiamato?». E poi quella sorta di inquisizione quando lei usciva o cercava di avere dei propri spazi di libertà.

È così che Maria ha cominciato a vacillare. Prima i dubbi, che andavano di pari passo con la voglia di resistere, di portare avanti quella storia in cui voleva credere. Finché si è resa conto che solo andando per la propria strada avrebbe trovato la forza di risollevarsi.

Ma è una libertà che a lungo le è costata cara, perché dal settembre del 2017 fino a marzo dell'anno successivo lui è diventata la sua ombra costante. E minacciosa. Ha cominciato seguendo il solito copione squallido dello stalker: telefonate e messaggi a raffica appostamenti sotto casa e pedinamenti per tenere sempre d'occhio i suoi spostamenti.

Una bomba pronta a esplodere, perché Maria non ha mai dato l'impressione di voler fare marcia indietro. Fino a quel 19 marzo 2018, quando dopo averla convinta a salire sul suo autocarro, l'ha tenuta chiusa dentro per più di mezz'ora. Un'interminabile parentesi di insulti, minacce. Poi il telefonino strappato dalle mani per impedirle di dare l'allarme. E forse per scavare ancora nella vita di Maria.