Molti posti di blocco ma poche sanzioni

LUCA PELAGATTI

Alle 11.33, in perfetto orario, sul binario 3 si ferma il treno da Rimini. Tutto in apparenza sembra come al solito: il cigolio dei freni, il gracchiare degli altoparlanti. Ma c'è un dettaglio nuovo: sulla banchina non c'è nessuno che aspetta. E dai vagoni semideserti scendono solo in tre che, a passo quasi di corsa, si tuffano nel sottopasso.

Stazione di Parma ieri mattina, nell'epoca della pandemia, quando ancora nessuno ha osato lanciare il «chiudete tutto». Ma quando, comunque, ogni viaggio pare un azzardo.

«Noi ovviamente monitoriamo la situazione e controlliamo i passeggeri in arrivo e partenza - spiegano alla polfer, mascherina d'ordinanza addosso. -Notiamo comunque che già dopo il primo decreto le persone si sono molto responsabilizzate, sono particolarmente attente. Tanto che, spesso, più che un'opera di controllo ci troviamo a svolgere un servizio di informazione, di supporto: ci avvicinano passeggeri che ci chiedono consigli, ci domandano come comportarsi. E spesso, suggeriamo in particolare a giovani che vogliono rientrare al sud di non farlo. Per non mettere in pericolo i familiari, soprattutto gli anziani».

Ma non solo sulle strade di ferro quello che colpisce è il vuoto. E lo smarrimento. «E' una sensazione che stiamo notando anche noi - spiega il tenente Amico Tallini, impegnato a coordinare il lavoro delle pattuglie dei carabinieri tra le pensiline dei bus ed i viali. - Alla centrale operativa del 112 riceviamo moltissime chiamate: la gran parte sono di persone che vogliono capire, avere delle informazioni precise».

Come se tutti, oltre le mascherine, avessero un gran bisogno di capire. E non ci fosse, dopo le prime ore, dopo gli assalti ai i treni notturni o le fughe verso le località di montagna, più nessuna voglia di trasgredire.

Lo confermano anche i numeri forniti dalla prefettura: nella giornata di martedì le forze dell'ordine hanno verificato il rispetto delle norme in quasi duecentottanta locali pubblici. E in un solo caso è scattata la multa. Oltre seicentodieci, invece, le persone fermate e interpellate: sono in dieci non hanno saputo giustificare il motivo per cui erano per strada. E quindi sono state denunciate.

«Quasi tutti ormai sono informati e se si spostano lo fanno per motivi validi, con una giustificazione - si limita a dire un agente delle volanti impegnato in un posto di blocco su via Spezia. - Molti hanno anche con sè il modulo dell'autocertificazione da presentarci. E se non lo hanno lo mostrano sul cellulare perché non hanno avuto la possibilità di stamparlo».

Ma queste sono inezie, particolari trascurabili in una simile emergenza.

Lo sintetizza un uomo fermo per un controllo delle forze dell'ordine. «Se avessi potuto non sarei neppure uscito, ma devo lavorare, ho degli appuntamenti che non posso perdere o gestire solo per telefono. Ma sto cercando di cancellare quelli dei prossimi giorni, provo a rimandare il più possibile. Vorrei che quelli come me, con la cravatta e la ventiquattro ore, facessero un passo indietro. E lasciassimo il massimo dello spazio a coloro con il camice e la divisa addosso Che stanno lavorando per noi».