Coronavirus, un lume di candela per unire la comunità

Un momento comune di preghiera, ogni sera alle 20,30, per unire la comunità di Calestano nelle fede, e per darsi forza in questa situazione così difficile.

La comunità di Calestano ha pensato di rinnovare una preghiera antica, rivolta alla Madonna del Rosario, per chiedere il suo aiuto e il suo conforto contro questo virus; aiuto che venne concesso dalla Vergine, secondo la devozione popolare, nel 1800 quando il paese fu preservato da tre ondate di Colera, ragion per cui in occasione del ferragosto ogni anno si tiene ancora la «Processione per il voto a Maria Vergine».

Rosari, ritrovi e processioni purtroppo sono banditi oggi, e dunque i fedeli di Calestano si danno appuntamento ogni sera ai rintocchi delle campane del paese che suonano le 20,30, ciascuno dinanzi alla propria finestra, illuminata per l'occasione da una candela simbolo di speranza, per recitare idealmente insieme alcune orazioni.

La preghiera comune si è tenuta per la prima volta martedì sera, l'idea è partita dal «Coretto di Calestano» e ha raccolto subito tante adesioni e, proprio per la grande partecipazione popolare, la decisione è stata quella di proseguire d'ora in avanti per tutte le sere.

La storica preghiera che viene recitata ogni sera, fra le altre, è questa: «O Regina del Santissimo Rosario, tu hai liberato negli anni 1836, 1867, 1884 il tuo popolo di Calestano dal morbo del colera e hai fatto sì che non fosse più colpito da una sciagura così spaventosa. Continua, ti prego, a volgere su di noi il tuo sguardo benigno, perché abbiamo tanto bisogno del tuo soccorso contro questo nuovo morbo sconosciuto. Difendici da ogni male, tienici sempre lontani dal peccato, e quando saremo nel momento più buio della nostra vita, e tutti ci abbandoneranno, ricordati di noi, tuoi figli, e vieni in nostro aiuto. Tu stessa scendi, allora, o Madre buona, al nostro fianco, raccogli nelle tue mani purissime le anime nostre e guidale al Cielo, dove in eterno ringrazieranno la tua misericordia».

L'invito dei calestanesi che hanno pensato a questa forma di condivisione è a tutti i fedeli, anche fuori del territorio di Calestano, di unirsi in questo abbraccio spirituale e pregare insieme la Regina del Rosario perché doni la sua protezione ed il suo aiuto per allontanare questa epidemia.