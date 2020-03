Un norcino da Guinness: la Bassa piange Rino Parenti

PAOLO PANNI

POLESINE ZIBELLO La ricca e straordinaria norcineria della Bassa ha perso una delle sue colonne più autorevoli. Se ne è andato, a 71 anni, Rino Parenti, titolare dell’omonimo salumificio, custode attento e cultore geloso degli antichi saperi che stanno alla base della produzione di «sua maestà» il culatello di Zibello e di tutti gli altri «gioielli» della salumeria locale.

Cofondatore del Consorzio di tutela del culatello di Zibello (e degli Antichi produttori), è stato per più mandati presidente della Pro loco di Zibello e lo era tuttora. Molto conosciuto e stimato anche ben oltre i confini provinciali e regionali, era un instancabile lavoratore. Nativo di Noceto, in gioventù era stato agricoltore, aveva poi lavorato alle dipendenze di Ibis prima e Negroni poi. Col tempo, svolgendo anche l’attività di agricoltore a Busseto, si era poi messo in proprio, iniziando una piccola produzione di culatelli e di salumi e recandosi a fare il norcino a domicilio nelle varie abitazioni di campagna. Un passo dopo l’altro fino alla realizzazione, ormai anni fa, del salumificio che guidava con grande passione, impegno e lungimiranza. Da sempre era una colonna della kermesse «November Porc» grazie alla quale era anche finito, nel 2003, sul Guinness dei Primati, realizzando il salame strolghino più lungo del mondo, toccando la lunghezza di 386,80 metri.

Quota che, negli anni successivi, ha più volte eguagliato e superato (nell’ultima edizione era arrivato a 500 metri). E’ stato anche, in molte occasioni, uno dei massimi promotori della Festa del culatello di Zibello di inizio giugno e, da presidente della Pro loco, ideatore di numerose manifestazioni. La generosità e la disponibilità sono le caratteristiche che più lo hanno contraddistinto, portandolo a sostenere concretamente numerose iniziative sia di Zibello che di Busseto (in molti casi ha messo a disposizione gratuitamente i suoi salumi), costantemente animato dall’amore profondo per la sua terra e per la sua gente.

Un uomo dal carattere apparentemente vulcanico, sicuramente sanguigno, animato da una grande dolcezza e nobiltà del cuore. «Una persona – ha detto il sindaco Massimo Spigaroli – sempre in prima linea per il bene del paese. Una persona di cuore, sempre disponibile, che in ogni frangente sapeva contribuire a ciò che poteva essere di pubblica utilità. Ha creduto fortemente nel sistema del culatello di Zibello, è stato uno dei primi a dare vita al Consorzio di tutela». «Personalmente – ha detto l’ex sindaco Andrea Censi – ho perso un amico e la Bassa ha perso un pilastro di generosità e altruismo, un uomo sempre disponibile e in prima linea nel dare per la sua gente e il suo territorio».

Per l’ex sindaco Manuela Amadei «se ne va una delle figure più rappresentative della nostra comunità. Tra i fondatori del Consorzio del Culatello e degli Antichi produttori è stato il principale produttore di culatello di Zibello, sempre pronto ad ogni iniziativa che potesse dare immagine e lustro al paese. La sua parola d’ordine è sempre stata: “Per Zibello bisogna fare”. Con la sua arte di norcino, che ha tramandato ai figli, è stato la colonna del successo e della notorietà di Zibello. Mi consola avergli conferito a suo tempo la benemerenza del Premio Pallavicino, che si era meritato per essersi distinto per la crescita e il successo di Zibello». Un altro ex sindaco, Gaetano Mistura lo ha ricordato definendolo «sempre pronto, sempre in prima linea, spesso mettendosi anche del proprio per farci figurare bene in ogni occasione». Infine, un amico di sempre, Giovanni Usberti: «Rino mi ha insegnato cosa siano umiltà, sacrificio e duro lavoro. Conoscendolo fin da bambino e abitando alla porta accanto, per 40 anni ho visto tutte queste qualità durare nel tempo, constatando che, con perseveranza, portano sempre a ottimi risultati, ma soprattutto ti fanno guadagnare il rispetto e l’amore di una intera comunità. All’apparenza era burbero, diretto, mai un sorriso: ma aveva grande cuore e sempre una parola per tutti».

«Lavoratore instancabile, neanche il Natale lo fermava, quando la vigilia lo vedevo intrecciare culatelli in compagnia di sua moglie Marta. Ho avuto la fortuna di vedere un’arte, una manualità di altri tempi – ha aggiunto - un’antica cultura che ha portato i suoi prodotti su tutto il territorio ed oltre. Grazie ai risultati del suo prezioso lavoro ha contribuito a diffondere il culatello ovunque. Un'opera che sono sicuro sarà portato avanti dai figli Marco e Giulio, che a loro volta sapranno tramandare i preziosi segreti del nonno anche ai nipoti. Scrivo queste parole con un nodo alla gola, ma con la sicurezza che l’immortalità esiste, nella memoria di chi ha potuto apprezzare i suoi prodotti di eccellenza».