Lezioni e compiti online. E i voti? Il rischio è per chi copia

MARA VAROLI

«Speriamo di tornare a scuola presto»: per una volta sono gli studenti a chiederlo, nonostante le lezioni continuino anche da casa. E l'anno scolastico non si perde, anche perché sarà difficile che il calendario venga modificato, visto che gli esami di stato sono fissati per il 15 giugno. Forse si salterà qualche ponte, magari il prossimo anno si inizierà prima la scuola, ma le vacanze estive sarà complicato ritoccarle. Fortunatamente a Parma le scuole di ogni ordine e grado hanno risposto in modo egregio all'emergenza, grazie alla didattica innovativa, all'ingegno e all'etica dei professori. Nessun studente è lasciato solo.

LE SEGRETERIE

«Con l'ultimo decreto Conte - avverte il preside del liceo Bertolucci Aluisi Tosolini - da oggi si parla di "Scuola a distanza" e non solo per la didattica. La scuola è quindi slegata dalla sua sede fisica. Anche la segreteria e tutti gli uffici lavoreranno con il telelavoro, per cui i genitori possono comunicare e richiedere documenti via mail: l'interazione con le famiglie non si ferma».

IL PALINSESTO

Ma anche per gli studenti la scuola continua: «Già prima del coronavirus usavamo la tecnologia a distanza per il 30% e ora la utilizziamo al 100% - prosegue Tosolini -. Il 29 febbraio scorso il nostro liceo ha fatto il collegio docenti a distanza, il primo in Italia. E in un solo giorno 41 assemblee dei genitori, sempre a distanza. Chiaramente avevamo già le strutture per farlo. Per la didattica, siamo passati dall'orario scolastico al palinsesto, che si divide in elementi sincroni e in elementi asincroni. Ci sono momenti di co-partecipazione con due ore al giorno di videoconferenza con gli alunni e la lezione viene pure registrata per gli assenti; e momenti individuali affinché gli studenti possano dedicarsi ai compiti. Il dibattito delle scuole dell'avanguardia educativa, di cui il sottoscritto è uno dei fondatori, sta vertendo invece sulle valutazioni. E i miei insegnanti hanno lavorato sull'onore: in pratica, i ragazzi quando eseguono un compito si impegnano sull'onore a non copiare. Oltre alla compilatio, grazie alla quale il compito viene analizzato in ogni sua parte, scoprendo quello che è stato copiato e da dove. Dopodiché si dà il voto. Per ora molte verifiche sono fattibili, ma il problema riguarda gli scritti di matematica e latino, per i quali è facile copiare dallo smartphone».

SALTANO I LABORATORI

«Qui all'Ipsia Primo Levi didattica a distanza per tutte le classi - spiega il preside Federico Ferrari -. Abbiamo fatto il collegio docenti telematico per usare i servizi già presenti sul registro elettronico. Quasi tutte le scuole poi utilizzano la piattaforma di Google G Suite. Gli aspetti negativi però non mancano - continua il preside Ferrari -: come istituti professionali, non possiamo utilizzare i laboratori, per cui le lezioni si limitano alla parte teorica. Il plauso va ai professori, perché si stanno facendo in quattro». Anche all'istituto Bodoni il programma va avanti: «È dal 26 febbraio che stiamo facendo la didattica a distanza - conferma la preside Alessandra Tavoni -. Sul registro elettronico sono state attivate le classi virtuali: gli insegnanti mandano il materiale e gli studenti lo rinviano per essere corretto. Con gmail esiste poi un'applicazione con cui vengono organizzate le videoconferenze e così si fanno le lezioni: ci sono professori che rispettano il proprio orario e altri che si mettono d'accordo sull'orario via mail o per messaggio telefonico». E gli studenti rispondono? «Oltre il 90 per cento sì - dice soddisfatta la Tavoni -. Solo una minima parte non segue le lezioni: probabilmente sono studenti che non possiedono computer e connessione. Quindi ho nominato un coordinatore per aiutare questi ragazzi». Al Bodoni anche lo sportello Cic è online, con uno psicologo disponibile ad ascoltare studenti, genitori e personale scolastico anche con informazioni sulla salute.

LE LEZIONI

«Ci siamo iscritti alla piattaforma Teams, attraverso le quali i docenti possono fare lezioni a distanza con le videochiamate di gruppo - spiega il preside del liceo artistico Toschi Roberto Pettenati -. In video si possono fare anche le interrogazioni, anche se non c'è il contatto diretto. Il problema riguarda invece l'attività artistica nella sua parte di laboratorio, perché con la progettazione si può procedere, in quanto gli studenti possono fotografare il progetto e inviarlo, ma non si può attivare a distanza un laboratorio per bozzetti in argilla o per l'uso del colore».

IL CALENDARIO

Ma quindi come verranno recuperate queste ore? «E' complesso modificare il calendario scolastico, anche perché ci sono le date fissate per l'esame di stato. Sarebbe - suggerisce il preside del Toschi - piuttosto utile anticipare l'inizio del prossimo anno scolastico, con due settimane di settembre in più. Possiamo intanto sospendere il ponte del Primo Maggio e una volta rientrati a scuola, recuperare molte ore al pomeriggio».