Lo pneumologo Alfredo Chetta: «Rischi più alti per i fumatori»

MONICA TIEZZI

Il coronavirus fa più danni nei fumatori. A dirlo è l'Istituto superiore di sanità che lancia un allarme: il rischio di sviluppare una polmonite severa, in seguito a contagio da Covid-19, è tre volte maggiore in pazienti tabagisti rispetto ai non fumatori.

Un'evidenza che viene dai dati analizzati finora dai ricercatori cinesi.

Che i fumatori siano più soggetti al rischio di finire in terapia intensiva è confermato anche da Alfredo Chetta, direttore della Clinica pneumologica dell'ospedale Maggiore. «E' un dato che non stupisce perché il tabagismo favorisce in generale tutte le infezioni - spiega Chetta - Il fumo infatti paralizza le ciglia dell'epitelio respiratorio mettendo a rischio il sistemamucociliare, che consente, anche tramite la produzione di muco, di "intrappolare" particelle estranee evitando il loro deposito nei polmoni. Il sistema immunitario ne risulta indebolito e compromesse le difese delle vie aeree. E' il motivo per il quale anche un raffreddore rischia, in un fumatore, di trasformarsi in bronchite».

Secondo le statistiche dei contagi in Cina, un terzo in più dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all'atto del ricovero una situazione clinica più grave dei non fumatori, e per loro il rischio di aver bisogno di terapia intensiva e ventilazione meccanica è più che doppio. Questi studi ipotizzano anche che la condizione di fumatore spieghi la differenza di genere nel tasso di letalità riscontata che sarebbe del 4,7% negli uomini contro il 2,8% nelle donne. Infatti, la prevalenza di fumatori in Cina è molto elevata e supera il 50% mentre quella delle donne è inferiore al 3%.

«Cessare di consumare qualsiasi prodotto del tabacco è perciò oggi ancor più importante e questa può essere una buona occasione per decidere di smettere» dice Chetta.

In Italia i fumatori sono 11,6 milioni, il 22% della popolazione di età superiore ai 15 anni. Gli uomini che fumano sono oltre 7 milioni e le donne 4,5 milioni. Tra gli studenti tra 14 e 17 anni fumano abitualmente 11,1% e occasionalmente il 13,4%.

I tentativi di smettere di fumare sono negli ultimi anni in diminuzione ma la ricerca scientifica ha confermato che quando si smette di fumare si ottengono molti benefici sia a breve che a lungo termine. Dopo poche settimane, informano gli esperti dell'Istituto superiore di sanità, migliorano gli scambi gassosi respiratori della circolazione, migliorano la tosse e i problemi respiratori.

Oltre ai Centri antifumo, un comunicato dell'Istituto superiore di sanità informa che è disponibile il telefono verde antitabagismo 800 554088, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 per informazioni e sostegno nella decisione di «mollare» le bionde.