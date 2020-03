Coronavirus, controlli a tappeto nella Bassa: sanzionate anche due prostitute

CHIARA DE CARLI

Dall’ingresso della provincia di Parma nella «zona arancione», il 9 marzo scorso, sono già sei i trasgressori circa il divieto di muoversi da casa senza valide ragioni «pizzicati» dai carabinieri di Fontanellato durante i controlli, sempre più serrati, effettuati sulle strade dei comuni di competenza della stazione. Quattro di loro, tutti «under 35» e residenti nel Parmense, fermati dagli uomini dell’Arma non hanno saputo fornire giustificazioni valide alla richiesta di motivare il loro transito all’esterno del Comune di residenza e per questo sono stati segnalati alla Procura e denunciati, ai sensi dell’ormai famoso articolo 650 del codice penale, per non aver osservato le misure restrittive emanate dal governo contro la diffusione del Covid19.

Ma se la «scusa» di un presunto lavoro per giustificare il fatto di non aver rispettato le regole, e la successiva verifica della mendacità della dichiarazione, è stata la costante delle persone finora sanzionate, probabilmente i carabinieri non si sarebbero mai aspettati di sentirsi fornire la stessa motivazione dalle due prostitute fermate giorni fa lungo la via Emilia. Entrambe le ragazze erano arrivate nel fontanellatese dalla Lombardia e, quando sono state adocchiate dalla pattuglia, una delle due si stava già intrattenendo con un anziano della zona.

Entrambe sono state sanzionate e accompagnate fuori provincia con la diffida a tornare in zona. I sei provvedimenti registrati sono comunque una percentuale modesta rispetto ai numerosissimi controlli effettuati su chi si sposta lungo le strade: la quasi totalità delle persone fermate aveva infatti una motivazione per spostarsi ed era munita dell’autocertificazione già compilata.

Ai provvedimenti legati al divieto di movimento si aggiunge anche quello registrato ieri sera per la non ottemperanza al divieto di assembramento: un gruppo di ragazzi si era ritrovato infatti in un parco pubblico e, all’arrivo dei militari, erano tutti su una panchina a bere birra. Un atteggiamento vietato e che, per tre 25enni, ha fatto scattare la denuncia prevista dal codice penale. Ma il superlavoro della forze dell’ordine non finisce qui: molti stanno infatti chiamando in caserma per chiedere quali possono essere considerate «valide motivazioni» per spostarsi.

«Recarsi nella propria banca è consentito, come anche andare a curare gli animali di proprietà o delle colonie feline che si gestiscono - spiegano i carabinieri rispondendo alle richieste più comuni -. Non lo è invece andare a trovare il fidanzato o la fidanzata e neppure andare a tagliare la legna nella casa di montagna. Anche per fare la spesa è preferibile recarsi nei negozi che si trovano all’interno del comune di residenza». I controlli sui movimenti delle persone all’interno del territorio, e soprattutto gli arrivi da altri comuni, continueranno ad essere monitorati anche nei prossimi giorni con l’aumento dei servizi di pattuglia.