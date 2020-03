I pusher con la mascherina minacciano i passanti

C'è un mercato che non conosce crisi, che non crolla neppure di fronte al coronavirus: è quello dello spaccio. Lo dimostra il fatto che anche in questi giorni in cui il traffico d'auto è inesistente e la città appare pressoché deserta nei soliti angoli si vedono i pusher in attesa. Prova provata che il market dello sballo, al contrario di negozi e bar, continua a macinare fatturato.

Con una sfumatura differente, però: che gli spacciatori, in particolare quelli di viale Vittoria, tengono alla propria salute. E si proteggono. Lo dimostra la foto qui a fianco e lo conferma il racconto dei residenti: i cavalli lavorano. Ma con la mascherina. «E' così - spiega uno che abita in zona - dal pomeriggio in poi i pusher sono al loro posto. Ma rispettando lo spirito dei tempi usano i presidi anticontagio». Sarebbe già una stravaganza ma c'è di peggio. «Non solo usano la mascherina. Usano anche la paura del virus per allontanarci. Qualcuno di noi, come d'abitudine, si ferma in strada per rioccupare i luoghi, per dare un segnale che la zona non è di proprietà degli spacciatori. E in questi giorni loro, per allontanarci, appena ci vedono arrivare iniziano a tossire. E' evidente che sono colpi di tosse fasulli, per di più in distanza. Ma sono un indicatore di una situazione incredibile». Un quadro confermato da un altro residente di recente preso a male parole da un pusher: la sua colpa? Avere guardato il cavallino in bici in attesa dei clienti.

Qualcuno ha sperato che il virus avesse, almeno un lato positivo: cioè ripulisse da certe presenze le strade. Ma ha sbagliato: loro si proteggono e restano. E continuano a vendere. lu.pe.