Le cassiere in trincea: le loro storie

CHIARA DE CARLI

Il diffondersi del Covid-19 e le recenti disposizioni che, pur garantendo l’apertura dei negozi di generi alimentari e le farmacie, hanno fatto scattare la corsa alla spesa nei supermercati e ipermercati, preoccupa particolarmente i dipendenti di queste tipologie di negozi.

Essendo infatti impossibile per loro usufruire del telelavoro, la loro salute è «affidata» anche all’attenzione dei clienti. Ma ancora non tutti hanno ben assimilato le disposizioni e in questi giorni non sono mancati i momenti di tensione, dovuti principalmente alla scarsa attenzione verso le distanza di sicurezza.

A sentirsi «molto sotto pressione» per la situazione c’è ad esempio Lisa, cassiera di un supermercato cittadino. «E’ una situazione certo non piacevole: c’è molta tensione e troppa gente pensa ancora che sia una barzelletta. Quasi nessuno indossa la mascherina e spesso bisogna richiamarli all’utilizzo dei guanti». E se quando sono in coda tutti sembrano cercare di mantenere le distanze, ancora non manca chi si avvicina troppo al cliente precedente al momento di riempire i sacchetti. «Ritengo sia una buona misura, per tutelare la salute di tutti, il far entrare i clienti poco alla volta in modo che non ci sia mai ressa – pensa Lisa -. Dovrebbe essere invece sospeso l’utilizzo delle casse self service visto che tutti toccano il display a mani nude».

La sensazione di essere esposti ad un rischio è invece forte per Alessandra, cassiera di Felino: «anche se adesso si fa entrare la gente poco per volta, convincerli a mantenere la distanza è ancora difficile: certe volte ti prendono anche in giro se li richiami. Il nostro datore di lavoro ci ha fornito guanti, disinfettante e mascherine ma la preoccupazione c’è, per la nostra salute e per quella dei nostri famigliari. All’ingresso distribuiamo le mascherine ma poi la gente non vuole mettersela e l’altro giorno addirittura una persona tossiva senza nemmeno coprirsi la mano. Tenere chiuso tutto e lasciare aperti i negozi di generi alimentari incentiva poi la gente a venire a fare una passeggiata al supermercato e comprare poche cose per giustificare l’uscita. Dobbiamo tenere aperti per far mangiare la gente ma l’impressione è quella di essere considerati proprio zero».

Tra i preoccupati per i comportamenti poco attenti dei clienti c’è anche Elisa, dipendente di un negozio alla periferia della città, che vede nella leggerezza di alcuni un pericolo per tanti. «Sembra che sia terribilmente difficile mantenere il metro di distanza anche con i dipendenti dei supermercati. Se i clienti non ci aiutano è tutto inutile, come è inutile prendere d’assalto i negozi perché le consegne avvengono come prima».

Ma non tutti si lamentano. Lina ed Elisa da Collecchio sottolineano il senso civico dei «loro» clienti. «Il 99% sono bravi: arrivano con la mascherina, anche artigianale, e mantengono la distanza, anche se qualche volta bisogna ricordare di usare i guanti» dice Elisa. Ancora non c’è stata necessità di limitare gli accessi per mantenere le distanze e, in compenso, è stato registrato un aumento sostanzioso delle richieste di spesa a domicilio. «Se prima le richieste erano tre o quattro alla settimana, ora sono anche venti al giorno. Oltretutto viene meno gente a fare la spesa ma i carrelli sono molto più pieni di prima – aggiunge Lina -. Naturalmente, però, non manca chi viene tutti i giorni a comprare poche cose dato che “ormai è abituato a far così”».

E se non c’è ansia da contagio, le precauzioni prese sono comunque tante: «in cassa usiamo la mascherina e i guanti, anche se questi ultimi creano problemi con il touch screen, laviamo spesso le mani e stiamo alla maggior distanza possibile: tutti abbiamo a casa una famiglia e qualcuno ha anche degli anziani, cerchiamo di tutelare sempre noi e