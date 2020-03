Modalità antivirus: il ristorante? Arriva a casa tua

Il cibo? Sempre più a domicilio. Dopo le misure più restrittive per contenere il contagio da Coronavirus, che dallo scorso 11 marzo prevedono la chiusura dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie e delle attività di ristorazione in generale, l’assessorato alle Attività produttive e Commercio in collaborazione con Ascom e Confesercenti si sta mobilitando per pubblicare una lista delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio.

L’idea è quella di facilitare la vita dei parmigiani costruendo un elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio e che in questi giorni possono offrire un servizio in più a chi non può uscire di casa.

Sono tanti i ristoranti e i piccoli negozi (e non solo) che si stanno organizzando per offrire un servizio ai proprio clienti, in alcuni casi anziani, a cui più volte il governo, in questi giorni, ha consigliato di restare a casa per evitare il contagio da Coronavirus.

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai tutti conoscono: mantenere un metro di distanza, se possibile, privilegiare i pagamenti online e con la prescrizione specifica per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

La lista dei negozi e dei ristoranti che offrono servizio di delivery saranno pubblicate sul portale del Comune di Parma www.comune.parma.it.

L’elenco sarà prontamente aggiornato in base alle richieste che perverranno, basterà indicare il nome dell’attività e il recapito telefonico e inviarlo alla e-mail: sviluppoeconomico@comune.parma.it

«Dal contatto costante con le associazioni di categoria - spiega l'assessore alle Attività produttive e al Commercio del Comune di Parma Cristiano Casa -, è emersa questa idea. Puntavamo, infatti, a un'iniziativa che potesse andare incontro a chi deve stare a casa, ma anche ai commercianti. Da una parte, infatti, anche chi non può uscire dalla propria abitazione, non è detto che debba rinunciare a mangiare qualcosa di buono e dall'altra questa iniziativa rappresenta lavoro per i ristoranti, le gastronomie e le pizzerie della città che possono continuare la loro attività, seppure in una forma diversa da quella tradizionale».

Una forma che, inoltre, «può essere utile per il futuro, per sviluppare nuove tipologie di lavoro».

L'iniziativa sta suscitando entusiasmo.

«Questo ci fa molto piacere - afferma l'assessore Casa -, diverse realtà hanno già risposto dando la loro adesione e speriamo che aumentino. Anche in questo caso si può dire che Parma si conferma città della gastronomia».

Il responsabile delle attività produttive e del commercio del Comune invita, infine, chi volesse aggiungersi a scrivere all'indirizzo mail messo a disposizione. Il servizio «è già attivo e noi continueremo a tenere aggiornato l'elenco degli esercizi commerciali che aderiranno». r.c.