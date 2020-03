«Troppi pazienti: il Pronto soccorso non poteva reggere»

PIERLUIGI DALLAPINA

Le bare non sanno più dove metterle e il via vai dei carri funebri è incessante: la prima linea del fronte contro il coronavirus passa da Fidenza.

«Per i pazienti Covid il pronto soccorso è ancora chiuso, perché la situazione era divenuta insostenibile». Come se stesse parlando da una zona di guerra, Giovanni Tortorella, direttore del Dipartimento medico di Vaio, racconta il dramma di chi, da parecchi giorni, è costretto a fare i conti con il fiume in piena dei malati da coronavirus. Il pronto soccorso di Vaio è stato chiuso venerdì alle 21: troppi i pazienti per garantire le condizioni di sicurezza tanto per i malati quanto per medici e infermieri. Da lì la drammatica decisione di chiudere. Una chiusura che, per quanto riguarda le persone colpite da Covid-19 è proseguita per tutta la giornata di ieri e che, se le cose non miglioreranno, potrebbe andare avanti.

«Venerdì abbiamo chiuso il pronto soccorso perché il numero dei pazienti in attesa di ricovero era sproporzionato rispetto alla disponibilità di posti letto», ammette Tortorella, usando parole simili a quelle che si potrebbero usare per un ospedale in una zona di guerra. Qui a fare i morti non sono le armi, ma qualcosa di infinitamente piccolo: un virus sconosciuto al nostro organismo.

Il picco di pazienti di venerdì non arriva all'improvviso: a Vaio sono giorni che i sanitari cercano di arginare la piena come meglio possono, stravolgendo addirittura l'organizzazione di un intero ospedale. «Tutti i giorni dell'ultima settimana abbiamo dovuto fronteggiare questa situazione. Sono state adottate tutte le possibilità per far fronte alle richieste dei malati, ma venerdì non avevamo più risorse per garantire loro le cure adeguate. Venerdì sera ci siamo trovati di fronte ad un numero di pazienti quattro volte superiore al numero dei posti letto disponibili. Era una situazione inaccettabile per la sicurezza dei malati e degli operatori». A chi non ha davanti agli occhi la sofferenza di decine di persone, forse queste parole possono far comprendere la gravità della situazione.

«Ogni giorno abbiamo tra i 50 e i 60 accessi e di questi circa la metà necessita di un ricovero. Nella notte, i colleghi arrivano sempre a fare una quindicina di ricoveri e l'ospedale di Fidenza, per fronteggiare questa situazione, ha quasi completamente trasformato la sua entità. Su 200 posti letto totali, ben 150 sono destinati ai pazienti affetti da coronavirus. Di più non possiamo fare. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti e quindi non possiamo più pensare di gestire tutto questo carico su Fidenza».

Come una valanga, il Covid-19 è scivolato dalla Lombardia all'Emilia, colpendo per prima la provincia di Piacenza e poi investendo il Parmense. Fidenza, che si trova sul confine, è stata travolta dal virus con tutta la sua violenza, tanto che nemmeno un intero ospedale riesce a soddisfare le richieste d'aiuto dei malati. «Purtroppo questa è una malattia che va più veloce delle riorganizzazioni. Oggi si programma qualcosa che domani rischia di essere già vecchio». Ecco allora una possibile soluzione. «Il pronto soccorso va riaperto, ma abbiamo bisogno di garantire il flusso di malati verso altre sedi, almeno trenta al giorno per garantire il completo assorbimento dei pazienti che si presentano nella nostra struttura», chiede Tortorella, precisando però che il pronto soccorso è chiuso solo per i pazienti Covid-19, mentre resta attivo per tutte le altre patologie.

«Questo è un virus che non colpisce solo le persone anziane o con malattie croniche. L'infezione colpisce anche le persone sane. Si stanno ammalando intere famiglie», avverte Luca Cantadori, primario di terapia intensiva, intervistato da La7, durante un drammatico servizio andato in onda ieri sera in cui si vedevano bare posizionate anche nella cappella e un via vaidi carri funebri.

«Stiamo registrando decessi in abitazione», ammette il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, consapevole del dramma.