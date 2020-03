Addio all'ex corista Rino Biribicchi

LORENZO SARTORIO

Anche se da ormai tantissimi anni viveva a Parma, dov'era stimato e molto conosciuto in vari ambienti trai i quali quelli dell'Ospedale e della musica lirica, si sentiva profondamente figlio di quella magnifica terra che tra le sue valli, i suoi boschi, le sue selve ed i suoi castelli ospitò Dante nella colta ed accogliente Mulazzo capoluogo del feudo dei Malaspina dello Spino Secco. Rino Biribicchi, per anni strumentista nelle sale operatorie della Chirurgia dell'ospedale Maggiore, nonché bravissimo baritono e corista della Cooperativa artisti del coro ed anche delle corali Verdi e Renata Tebaldi, è deceduto nei giorni scorsi all'età 77 anni. Un fisico robusto e roccioso, quello di Rino, che, però, si è dovuto arrendere al nuovo male. Nativo di Groppoli di Muiazzo, i suoi genitori gestivano l'unica botteguccia di alimentari del paese, giovanissimo giunse a Parma per studiare al Conservatorio. Infatti, la musica, fu la grande passione che lo accompagnò tutta la vita. Ma, siccome doveva anche mantenersi, si iscrisse alla Scuola Infermieri dove si diplomò brillantemente per essere poi assunto presso il nostro Ospedale collaborando nelle varie sale operatorie con i professori Malchiodi e Roncoroni ai quali era affezionatissimo come era pure molto legato ai suoi amatissimi colleghi ed ad altri medici del reparto. Quando, a Parma, alcuni grandi estimatori della Lunigiana fondarono l'associazione Amici della Lunigiana - Valle della Luna, per qualche anno, Rino ricoprì la carica di presidente, organizzando iniziative di notevole spessore culturale grazie anche al contributo di alcuni studiosi lunigianesi come i professori Giuseppe Benelli, Germano Cavalli e l'avvocato Andrea Baldini. Appena gli impegni glielo consentivano non mancava mai di fare una capatina tra quelle cime amiche dei suoi monti in quella terra di poeti e di librai dove i «maggianti» usano cantare ancora la primavera. Molto commossi Italo Pizzati, Claudio Mendogni ed Andrea Rinaldi, amici fraterni di Rino, del quale ricordano «il carattere forte, leale, sincero nonché il grande amore che serbava per la musica e per la terra dei suoi avi». Uomo di sport, tifosissimo della Fiorentina, in gioventù, aveva praticato sci e, fino a poco tempo fa, grazie alle sue gambe buone da montanaro, si concedeva qualche escursione lungo i sentieri della sua valle. Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Franca, alle figlie Stefania ed Enrica ed ai nipoti Riccardo, Marta e Cristian che adorava.