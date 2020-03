Coronavirus, i malati in quarantena sono 2.200

PIERLUIGI DALLAPINA

Parma reagisce all'emergenza coronavirus alla vigilia di quella che potrebbe essere la sua settimana più dura. E lo fa anche grazie all'Università che si è dichiarata disponibile ad anticipare i diplomi di laurea dei futuri infermieri, perché mai come ora gli ospedali hanno bisogno di energie fresche. «Sarà una settimana difficile, la più difficile, ma in fondo al tunnel ci sarà una luce», assicura, parlando proprio di Parma, il commissario regionale contro il coronavirus, Sergio Venturi, durante il bilancio della malattia in Emilia Romagna.

OCCHI PUNTATI SU PARMA

«I 52 nuovi positivi sono un dato che mi tranquillizza, perché rappresentano una riduzione significativa», dichiara, ricordando il picco degli 88 casi registrati nel bollettino diramato venerdì.

570 POSITIVI A PARMA

Stando ai dati di ieri, in città e provincia ci sono complessivamente 570 positivi al coronavirus (il 6 marzo erano fermi a 180), mentre è molto più alto il numero dei tamponi analizzati (1.514) e delle persone a cui è stato ordinato di restare in quarantena.

3000 IN ISOLAMENTO

Dall'inizio della pandemia l'isolamento è scattato per circa 3mila persone, di cui 2.200 ancora isolate, mentre le restanti 800 hanno finito il periodo di quarantena. A questo dato positivo si affianca, purtroppo, quello triste dei decessi: ieri il coronavirus ha ucciso altre otto persone. In totale, secondo l'Ausl, le vittime del virus sono 61.

LA CITTÀ REAGISCE

«Abbiamo la risposta positiva dell'Università, perché il 18 marzo (cioè mercoledì, ndr) avremo i primi esami di laurea per gli infermieri di cui Parma e provincia hanno veramente bisogno», aggiunge il commissario, che proprio venerdì si aveva spronato l'ateneo ad anticipare le sessioni d'esame. «Sono in via di attivazione altri 150 posti letto all'ospedale Maggiore», prosegue. «Mando un grosso abbraccio virtuale a tutti i parmigiani per la prossima settimana, che sarà la più difficile».

2.644 I CASI IN REGIONE

Intanto, in Emilia Romagna sono complessivamente 2.644 i casi di positività al coronavirus, 381 in più rispetto all’aggiornamento di venerdì. Sale poi a 241 il numero totale dei decessi: 40 sono quelli nuovi. In questo triste elenco c'è anche il direttore di Confindustria Piacenza, Cesare Betti, 71 anni. In dettaglio, questi i casi di positività: Piacenza 853 (143 in più), Rimini 398 (35 in più), Modena 306 (55 in più), Reggio Emilia 153 (15 in più), Bologna 195 (40 in più), Ravenna 78 (23 in più), Forlì-Cesena 62 (13 in più) e Ferrara 29 (5 in più).