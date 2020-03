Il sindaco dall'Orto: «Tanti morti in paese, state a casa»

MARIA CHIARA PEZZANI

TRAVERSETOLO «Dall’inizio del mese nel comune di Traversetolo si sono registrate 16 morti, la metà delle quali so per certo che fossero persone positive al Covid-19. È un dato allarmante se si considera che normalmente è la media di decessi che avviene nel territorio in due mesi, che dovrebbe far riflettere i cittadini, renderli più sensibili e pronti ad ascoltare agli appelli che vengono fatti a livello nazionale e in primis dai sindaci di rimanere a casa».

La situazione per il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto è preoccupante. A dirlo sono i dati: «Ad oggi i positivi sul territorio sono 11, senza contare le persone che sono in quarantena e quelle che vengono curate a domicilio» ha spiegato il sindaco. All’appello di rimanere a casa e alle decisioni prese a livello nazionale si sono sommate nei giorni scorsi le ordinanze volute e firmate dal primo cittadino che hanno sancito lo stop al mercato anche per i banchi alimentari e la chiusura dei parchi giochi e delle aree verdi comunali, luoghi che, nonostante l’invito a non uscire, erano ugualmente molto frequentati con il rischio di creare assembramenti. Una decisione che anche altri comuni stanno adottando per provare ad arginare il diffondersi del contagio e far capire alle persone che la questione è seria.

In questi giorni è un susseguirsi di telefonate nelle quali i cittadini domandano al sindaco quali attività possono o no fare. E a quelli che hanno richiesto il lavaggio e la sanificazione delle strade Dall’Orto ha risposto: «Sono azioni che non hanno nessun beneficio dal punto di vista sanitario. Noi seguiamo le indicazioni del ministero della Salute e della Regione e la pulizia non rientra nelle linee guida. I comuni che la mettono in atto è perché sono azioni programmate, che rientrano nella routine, ma non hanno nessuna efficacia – ha proseguito -. La cosa fondamentale, e che anche i medici continuano a ribadire, è il comprendere che il virus si trasmette tramite i contatti umani e l’unico modo efficace per fermare il contagio è stare in casa. La vera e più efficace precauzione è limitarci in tutto. Anche se le persone stanno bene possono essere veicolo di contagio per gli altri».

Sul territorio sono poi iniziati i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare e nel caso sanzionare i cittadini «che frequentemente si inventano scuse futili per uscire di casa».

Il messaggio è sempre lo stesso, trasmesso anche tramite il sistema di allerta telefonica comunale: «Certamente ci troviamo in uno scenario surreale, ma dovete stare a casa. Ogni volta che una persona decide di uscire senza una vera necessità sta decidendo anche per i più deboli, per i più fragili e di certo anche per qualcuno a cui si vuole bene. Ogni volta che una persona decide di non rispettare le regole sta aumentando il rischio per se stesso e per gli altri, contribuendo ad affollare gli ospedali e questo è un prezzo che nessuno si può permettere. Prima ci fermiamo tutti, prima possiamo ripartire».

ha concluso Dall’Orto.