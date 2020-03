20 domande e risposte su cosa è permesso e cosa è vietato

1

I centri commerciali possono rimanere aperti e, se sì, con quali limitazioni di apertura e di accesso?

Con le nuove limitazioni possono restare aperte solo le attività commerciali essenziali come alimentari, farmacie, parafarmacie alcuni altri generi definiti di necessità. Pertanto all'interno dei centri commerciali possono rimanere in attività soltanto queste tipologie e nei festivi e prefestivianche all'interno degli ipermercati è prevista la possibilità di vendita soltanto di generi alimentari o di materiali di prima necessità come ad esempio pile e lampadine. In ogni caso vanno rispettate le norme per evitare l'assembramento all'interno e la distanza di un metro fra le persone.

2

Quali sono i casi in cui è possibile spostarsi senza infrangere le regole imposte dal Governo?

Il principio generale mantenuto dal decreto è che sono vietati tutti gli spostamenti e chi ha necessità di uscire di casa deve giustificarlo. Per essere esenti occorre portare con sè l’autocertificazione per la quale si può utilizzare un modulo del ministero dell’Interno. Chi non può stamparlo può scrivere il testo su un foglio. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. Se si viene fermati si può fare una dichiarazione verbale che le forze dell’ordine trascriveranno ma sulla quale potranno fare verifiche anche successive. Spetta poi al cittadino dimostrare di aver detto la verità.

3

In quali casi è consentito spostarsi da un comune a un altro comune o a un'altra provincia?

In linea generale questi spostamenti sono vietati. Ci si può muovere verso un altro comune o un'altra provincia soltanto per le motivazioni indicate dal decreto, come per motivi di lavoro e di salute urgenti. Ancora, ci si può muovere per comprovate esigenze famigliari, come ad esempio andare a prendere i figli che sono presso parenti o anche per fare la spesa se nel comune di residenza non ci sono negozi o strutture di vendita di generi di prima necessità. Occorre però sempre portare con sé l’autocertificazione oppure lo si deve spiegare alle forze dell’ordine a voce, nel caso in cui si venisse fermati. Gli spostamenti fra territori diversi vanno comunque limitati al minimo indispensabile e solo a casi di assoluta e effettiva necessità.

4

Se ho genitori anziani che abitano in un comune diverso dal mio, posso andarli ad assistere?

Se si risiede in un’altra città o in un comune e si hanno genitori anziani senza assistenza domiciliare che vivono lontani dalla propria residenza si può invocare questo buon motivo per raggiungerli. Va però fatta attenzione, perché se i genitori, pur anziani, stanno bene e non hanno particolari patologie, in quel caso non potranno essere raggiunti violando le zone di sicurezza senza motivazioni reali. In questo caso si rischia d’incorrere in una sanzione penale per false dichiarazioni all'autorità pubblica.

5

E' vero che le scarpe e gli abiti che si usano quando si esce di casa devono essere disinfettati quando si rientra?

La risposta è no, perché il virus non contagia con il contatto con il terreno. Si deve invece sempre lavarsi accuratamente le mani ed è comunque consigliabile tenere abiti e scarpe usati per uscire sempre nella stessa parte della casa. E' invece consigliabile disinfettare il cellulare e le tastiere e i mouse del computer di casa o del lavoro.

6

Posso uscire all'aperto per una passeggiata, portare fuori il cane o fare shopping senza incorrere in sanzioni?

Sì, si può uscire con queste motivazioni. Però è comunque consigliabile non allontanarsi troppo dalla propria abitazione e portare comunque con sé il modulo per l'autocertificazione da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. Va però sottolineato che è vietato formare assembramenti e dunque non si può fare jogging in compagnia e neppure fermarsi a parlare con altre persone, se non mantenendo una distanza minima di almeno un metro e comunque non formando assembramenti per i quali si può essere denunciati. Il consiglio tassativo in questo momento è di limitare al minimo gli spostamenti anche per queste motivazioni.

7

Si può acquistare cibo da asporto e in quali occasioni è eventualmente possibile farlo senza trasgredire le regole?

La vendita da asporto non è in alcun modo consentita da parte di locali come bar, pizzerie, kebab, piadinerie e così via. Prodotti da asporto possono essere acquistati soltanto nelle rivendite di prodotti alimentari che hanno anche un servizio di gastronomia, sempre rispettando la norma sugli accessi e gli assembramenti.

8

Quali sono le norme che regolano la consegna di prodotti acquistati su internet a domicilio?

Il Governo non ha imposto alcun divieto sulle vendite via internet. Di conseguenza, i prodotti di qualunque genere, a partire da quelli alimentari, acquistati con questa modalità possono essere recapitati a domicilio dai corrieri autorizzati per la consegna che dovranno rispettare tutte le normative sulla distanza di sicurezza fra le persone, ma senza limitazioni di orari o restrizioni nelle tipologie. La raccomandazione è però quella di utilizzare il pagamento anticipato via internet per effettuare la consegna sul pianerottolo evitando qualunque tipo di contatto diretto fra le persone.

9

Ci si può spostare per lavoro e per il trasporto delle merci? Ci sono limitazioni per queste tipologie?

Per quanto riguarda il trasporto delle merci è consentito su tutto il territorio nazionale senza limitazioni e bastano i documenti di accompagnamento delle merci come giustificazione. Per gli spostamenti per lavoro, si dovrà viaggiare muniti dell'autocertificazione e, se dipendenti, di una dichiarazione dell'azienda in cui si attesta che si ha la necessità di recarsi al lavoro nella sede indicata. Il Governo ha però previsto agevolazioni per le aziende e i lavoratori che utilizzeranno lo smart working.

10

Gli artigiani possono rimanere aperti e quindi lavorare anche a domicilio?

La Regione ha chiarito che elettricisti, idraulici, meccanici, elettrauto e gommisti, carri attrezzi e altre tipologie di attività artigianale possono proseguire la propria attività, ovviamente senza essere obbligati a farlo. Le attività sono comunque consentite nel rispetto delle disposizioni che impongono di mantenere la distanza di un metro dalle persone e delle normative per la sicurezza rispetto al contagio nei luoghi di lavoro.

11

Per proteggersi naso e bocca si possono usare anche bandane o mascherine fai-da-te?

Assolutamente no. Bandane, sciarpe o mascherine non testate non trattengono in alcun modo il virus e dunque non proteggono in nessun modo dall'infezione. Per protezione vanno utilizzate solo le mascherine chirurgiche oppure quelle con vari tipi di filtro che vengono utilizzate dagli operatori sanitari. Va poi sottolineato che tutti i tipi di mascherina sono monouso e vanno quindi buttati nel rifiuto indifferenziato dopo il loro primo utilizzo.

12

Palestre, piscine e impianti sportivi sono chiusi senza eccezioni? E si può fare attività fisica all'aperto?

Anche qui non è prevista nessuna eccezione: tutte le strutture sportive di tutta Italia, sia all'aperto che al chiuso, devono restare chiuse e interdette al pubblico fino al prossimo 3 aprile. Per quanto riguarda l'attività fisica all'aperto, come jogging e giri in bicicletta, non ci sono limitazioni esplicite, ma in ogni caso possono essere fatte solo singolarmente e per nessun motivo in gruppo. La raccomandazione pressante resta però quella di rimanere il più possibile in casa e di evitare ogni tipo di uscita non strettamente necessaria.

13

Se si ha la patente o la revisione dell'auto che scadono in questo periodo cosa accade e cosa si deve fare?

Dopo alcuni giorni di incertezza anche questi due punti sono stati chiariti da Governo e Regione. Sia per quanto riguarda le patenti che le revisioni delle auto tutte le scadenze previste sono prorogate fino al termine del periodo di emergenza nazionale dichiarato a causa del coronavirus. Quindi, chi ha la patente che scade in questo periodo o l'auto da revisionare potrà guidare e circolare senza timore di incorrere in sanzioni, ovviamente rispettanto i limiti generali imposti ai movimenti.

14

È possibile andare nelle chiese per pregare? E ci sono eccezioni previste per le messe?

Non è previsto nessun obbligo di chiusura per le chiese, per il quale la scelta è rimessa alle singole diocesi. A Parma è dunque possibile recarsi all'interno dei luoghi di culto, ma soltanto per una preghiera individuale e rispettando comunque la distanza di almeno un metro dalle eventuali altre persone presenti all'interno della chiesa. Fino al 3 aprile invece sono sospese tutte le messe e le cerimonie religiose di ogni tipo, compresi i funerali che si potranno svolgere soltanto in forma privata e alla presenza dei più stretti famigliari. Sospesi anche matrimoni e battesimi anche se già concordati con i sacerdoti.

15

Cosa succede ai mercati ambulanti di quartiere in città e a quelli dei paesi della provincia?

Fino al 3 aprile sono sospesi in tutta l'Emilia-Romagna tutti i mercati ambulanti di ogni tipologia e a qualunque titolo organizzati. Dunque, sono sospesi sia quelli organizzati dai comuni che quelli delle associazioni di categoria e dei privati. L'unica eccezione è prevista per i banchi di generi alimentari dei mercati organizzati dai comuni, che potranno lavorare, ma soltanto rispettando distanze elevate fra i banchi stessi e soprattutto evitando code e assembramenti di persone. In caso di violazioni di questa disposizione, anche i venditori ambulanti di generi alimentari che commetteranno l'infrazione verranno immediatamente sospesi dall'attività fino al 3 aprile.

16

Le scuole, le università, le materne e i nidi rimarranno chiusi fino al prossimo 3 aprile?

La risposta è sì. Qualunque struttura educativa di ogni ordine e grado rimarrà chiusa in tutta Italia e senza eccezioni fino al prossimo 3 aprile. È prevista la possibilità di organizzare lezioni in streaming da parte delle singole scuole, ma resta vietato anche ai singoli istituti, che potranno essere aperti col presidio ridotto di personale per le sole esigenze di funzioni amministrative e senza possibilità di ingresso per studenti o genitori. Per le rette di nidi e materne pubbliche non sarà previsto il pagamento della retta per i giorni in cui non si è usufruito del servizio.

17

I treni e gli autobus continuano a funzionare nonostante le limitazioni agli spostamenti?

Sì, anche se la Tep ha ridotto la frequenza delle corse degli autobus e delle corriere extraurbane togliendo tutte le corse suppletive previste per le scuole e mantenendo solo quelle ordinarie comprese, per ora, quelle notturne. Per spostarsi da comune a comune sono comunque valide le limitazioni anche per chi usa i mezzi pubblici. Non ci sono limitazioni invece per i bus urbani, ma qui c'è l'invito a non utilizzarli se non per motivi di stretta necessità allo scopo di poter mantenere all'interno dei mezzi la distanza minima di un metro fra i passeggeri. Per quanto riguarda i treni, invece, sono previsti «filtraggi» all'ingresso dei binari per stabilire se la necessità di spostamento è motivata.

18

Che cosa succede se si avevano in programma visite specialistiche o analisi mediche?

Tutte le visite mediche e le analisi non urgenti sono state rinviate a tempo indeterminato da Ausl, dal Maggiore e da tutte le strutture mediche private convenzionate. Ovviamente non ci saranno ticket o penali da pagare per questo rinvio, mentre per quanto riguarda la nuova data si dovrà attendere la fine dell'emergenza legata al coronavirus. In questo periodo vengono comunque svolte visite ed esami che vengono giudicate urgenti da parte dei medici di base, compatibilmente con la disponibilità delle strutture sanitarie. Restano invece aperte con gli orari normali farmacie e parafarmacie di tutto il territorio.

19

Gli alberghi rimangono aperti? E se hanno un ristorante al loro interno può funzionare?

Gli alberghi possono rimanere aperti in quanto non sono fra le strutture per le quali il Governo ha imposto l'obbligo di chiusura dell'attività. Per quanto riguarda gli hotel che al loro interno hanno anche ristoranti, è tassativamente proibita l'attività di ristorazione con persone provenienti dall'esterno, ma la cucina può funzionare a beneficio degli ospiti dell'hotel.

20

Sono previste agevolazioni per chi deve rimanere a casa per accudire i propri figli?

Sì, nell'ultimo decreto il Governo ha inserito varie agevolazioni: fra queste un bonus per l'assunzione di una baby sitter, la retribuzione garantita almeno al 50 per cento per chiede i cosiddetti congedi parentali e misure di agevolazione per le aziende che introducono lo smart working per i propri dipendenti.