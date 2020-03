Cozzolino, Igiene pubblica: «Sanificare le strade? Più utile disinfettare il telefonino»

Sanificare le strade? Non serve. E questo a dispetto delle tanti immagini che abbiamo visto scorrere in tv nelle settimane scorse degli addetti alla pulizia che in Cina spruzzavano disinfettante su marciapiedi e asfalto. Lo ribadisce Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Parma, anche a fronte delle richieste di cittadini che chiedono maggiore pulizia dei luoghi pubblici in questa emergenza sanitaria. «In nessuna raccomandazione del ministero della Salute è indicata la pulizia delle strade come misura per contrastare il coronavirus perché la strada non è un veicolo di trasmissione - dice Cozzolino - Neppure l'Organizzazione mondiale della sanità o l'Istituto superiore di sanità italiano menzionano questa precauzione». Un chiarimento non solo per i cittadini, dice Cozzolino, «ma anche per i sindaci del territorio che ultimamente mi hanno chiesto informazioni al riguardo». Fermo restando, quindi, che strade pulite giovano comunque alla salute pubblica, «sanificare» la città non aiuta a contrastare il contagio. Questo perché, spiega sempre Cozzolino, il virus non si riproduce fuori dal corpo umano, sopravvive per breve tempo sopra le superfici e può essere pericoloso solo su quelle superfici con le quali siamo di frequente a contatto, come quelle domestiche. Per questo, aggiunge l'esperto di igiene, «è opportuno disinfettare i piani di lavoro con i quali si è più spesso a contatto». Quelle dei bagni e della cucina, ad esempio, ma anche la scrivania di lavoro, la tastiera del pc e soprattutto cellulari e smartphone, «formidabili ricettacoli di virus e batteri» avverte Cozzolino.

L'assessore all'Ambiente del Comune, Tiziana Benassi, spiega che per questo motivo l'amministrazione non ha ritenuto di dover attuare pulizie ambientali diverse dal solito. «Siamo impegnati nella pulizia ordinaria e spruzziamo a frequenza fissa prodotti specifici, tipo candeggina, nelle varie zone e quartieri cittadini». Ai lettori che hanno chiamato la Gazzetta dicendo di aver notato una maggiore frequenza del lavaggio strade, e chiedendo se questo fosse da collegare all'epidemia in atto, Benassi risponde che sono cambiati gli orari di passaggio dei mezzi, anche a causa del drastico calo di traffico di auto e del passaggio di pedoni sui marciapiedi. «In questo momento - dice - non usciamo più necessariamente all'alba, ma abbiamo spalmato i turni anche negli orari diurni». Anche l'Istituto superiore di Sanità si occupa del problema dell'igienizzazione degli ambienti in cui viviamo: sul sito istituzionale infatti pubblica consigli (che riportiamo nei grafici in pagina) su come fare le pulizie della casa e lo smaltimento dei rifiuti nella maniera più appropriata per evitare il contagio. m.t.