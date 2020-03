Strade, piazze e chiese vuote: viaggio nella città deserta

LUCA MOLINARI

Il senso di responsabilità dei parmigiani stavolta sembra aver prevalso sul sole e sulle temperature primaverili. Per tutta la giornata di ieri la città è rimasta praticamente deserta, ad eccezione di qualche raro caso. Complici i ripetuti appelli a restare a casa e la chiusura di quasi tutte le realtà e gli spazi che favoriscono la socialità, la gente per strada era pochissima e il clima che si respirava davvero surreale. In piazza Garibaldi ieri mattina regnava il silenzio e, oltre a una pattuglia della Guardia di finanza impegnata nei controlli su passanti e vetture, erano davvero poche le persone di passaggio. Tutt’attorno tante serrande abbassate e vetrine spente. Chiusi gli ingressi del Parco Ducale e degli altri parchi cittadini recitanti. Molto tranquilla anche la situazione nelle zone più periferiche della città. Al parco Falcone-Borsellino, uno dei più grandi della città tra quelli non recintati, «in libera uscita» soprattutto proprietari di cani e qualche runner che non ha rinunciato alla corsetta quotidiana (e d'altra parte fare sport è consentito «nel rispetto della distanza interpersonale di un metro»). Pochissimi i passeggini, così come gli anziani a passeggio. Immancabili (purtroppo), anche se in numero ridotto rispetto ad alcune settimane fa, i pusher; seduti sulle panchine meno visibili - senza mascherine e senza rispettare distanze di sicurezza - hanno trascorso gran parte della giornata in attesa di clienti, pronti a scappare in sella alle bici nel caso all'orizzonte spuntasse qualche divisa (come è successo nei giorni scorsi a seguito delle segnalazioni dei residenti). Sia in centro che in periferia deserte le chiese, aperte soltanto per la preghiera personale per l’emergenza coronavirus. La stragrande maggioranza dei fedeli ha preferito rimanere tra le mura della propria casa per seguire la messa del vescovo Enrico Solmi trasmessa da 12 Tv Parma. Immancabile invece la coda (necessaria per mantenere le distanze di sicurezza tra i clienti) nelle farmacie di turno, come sempre bersagliate di richieste di mascherine (introvabili) e igienizzanti. Pochissime anche le auto in giro, complice anche la chiusura di gran parte delle fabbriche nel weekend.