I volontari del Seirs: sorridono con gli occhi e arrivano con la spesa

CHIARA POZZATI

Sorridere con gli occhi, ringraziare con l’inchiostro. Ecco l’antidoto all’isolamento forzato, quello che colpisce (soprattutto) anziani soli al mondo, indigenti, che vivono un quotidiano avvilito da difficoltà. Coronavirus o meno. Ed è proprio in quel sorriso dietro la mascherina dei volontari del Seirs, ieri in campo per i più fragili, che germoglia la speranza. Lo dicono dalle finestre e lo scrivono con una grafia elegante coloro che ricevono i pacchi alimentari: «Siete persone meravigliose, ci date tanta forza e tanta speranza. La speranza che passino questi brutti momenti e che possiamo tornare al più presto alla normalità».

Una lettera di parole semplici, vere, custodita gelosamente da Maxime, 26 anni, il terza linea delle Zebre Rugby, e la sua squadra. E’ il 26enne a condurre un team speciale, composto da Eleonora, 18 anni, Natalia di 19, Chiara, 20 anni, Martina 21, Matteo, di 37, ed Ettore 60 anni «per tirare un po’ su la media».

Sono loro i volontari del Seirs-Croce Gialla scesi in campo ieri per la consegna dei primi pacchi alimentari. Quelli destinati alle fasce più deboli, seguite dai servizi sociali del Comune. «Ma chiariamo subito: siamo in tanti ed è meglio parlare di volontari del Seirs, più che fare dei nomi» rimarcano per la serie: abbasso i personalismi.

La solidarietà porta a porta prende il via a pochi minuti dalle 14 all’Emporio Solidale, avamposto di speranza temporaneamente chiuso a causa del maledetto nemico invisibile. A preparare e smistare i generi alimentari per conto della rete istituzionale sono Daniele Dalto, direttore dell’Emporio, e ancora: Vladimir (albanese d’origine da quasi 30 anni a Parma) e Graziano Zeppellini, 59 anni, («di cui trenta trascorsi in Barilla- dice fiero - e i restanti alla Number one»). Sono loro a ricevere il prezioso carico arrivato dal quartiere generale del Gruppo di Pedrignano. Bancali zeppi di pasta, biscotti, pane: beni di prima necessità insomma. Prodotti essenziali per chi non riesce o non può permettersi di fare la spesa. Alimenti che vengono smistati e affidati a Maxime e compagni per la consegna. La solidarietà viaggia a bordo di una Panda nuovo modello e un fuoristrada su cui campeggiano le scritte Seirs-Croce Gialla. Dal centro alla zona Ospedale, da via Emilia Est alla Crocetta.

La scena che si ripete è diversa di citofono in citofono, di grazie in grazie. I volontari fanno su e giù da palazzi-alveare e condomini insolitamente popolati a tutte le ore. Lasciano davanti alla porta di casa o consegnano direttamente tra le mani (guantate) dei destinatari. Ed è così fino a sera. Poche parole e molti fatti per chi continua a sostenere il paese senza clamore e con generosità.