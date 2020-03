Il team di psicologi che aiuta a superare la paura

MONICA TIEZZI

Pensieri ossessivi, paura del contagio, la sensazione di vivere «in gabbia» fra le mura domestiche, atteggiamenti compulsivi come lavarsi continuamente le mani per paura di essere infettati.

Sono solo alcuni dei comportamenti scatenati dalla pandemia. Problemi psicologici che spesso i familiari di persone che perdono il controllo non riescono a gestire, rendendo difficoltosa una convivenza forzata.

Sono questi i disagi riportati al team di psicologi volontari di Sipem Emilia Romagna (Società italiana psicologia dell'emergenza) che dal 3 marzo offre, in convenzione con l'Ausl, consulenze psicologiche telefoniche gratuite.

Sipem ha messo gratuitamente a disposizione i professionisti iscritti all'associazione, una trentina in tutta l'Emilia Romagna.

Il servizio è rivolto a coloro che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare. Per prenotarlo occorre mandare una mail a info@sipem-er.it lasciando un telefono al quale essere richiamati. Gli psicologi, con esperienza nel campo dell'emergenza, ri contattano telefonicamente entro 48 ore, sono organizzati con un meeting settimanale di confronto e due senior sono a disposizione per la supervisione dei casi.

La maggior parte delle consulenze avviene in videochiamata, spiega Enrica Pedrelli, presidente di Sipem Emilia Romagna, e solo una piccola parte telefonicamente. «Ormai moltissimi hanno un pc e una connessione a casa, anche fra gli anziani» fa notare la psicologa.

I volontari impegnati a Parma su questo fronte sono una quindicina e dall'attivazione del servizio hanno esaudito una settantina di richieste. «Ma negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un'impennata di richieste: solo sabato una ventina» dice Pedrelli. Un aumento che corrisponde all'allarme per il picco di contagi.

Il servizio è partito con un limite massimo di tre colloqui a paziente, ma le esigenze stanno rapidamente mutando, aggiunge la psicologa del Sipem.

«L'interruzione dei servizi psicologici non urgenti sul territorio fa sì che cresca la domanda di aiuto per strategie di tolleranza e di supporto. Questa è un'emergenza particolare, diversa da un terremoto o un'inondazione, eventi temporalmente circoscritti - continua la psicologa - Non sappiamo quanto durerà e in che forma e gravità, e c'è un senso di impotenza, oltre che di solitudine, perché è impossibile in molti casi prestare aiuto, pena rischiare di contagiarsi».

Una bomba ad orologeria che innesca nevrosi e paranoie.

La Sipem ha stilato sette consigli per passare il più possibile indenni dalla quarantena domiciliare e dalle ansie correlate. Fra questi (come leggete a fianco) non prestare troppa attenzione alle notizie non verificate sul web, non farsi megafono di allarmismi, restare «centrati su se stessi».

«Credo sia molto importante sentirci comunità, anche se si vive da soli: i raduni sui balconi, le "fiaccolate" con i telefonini, i gesti di solidarietà fra vicini. Sono azioni spontanee che parlano della voglia di condividere momenti difficili e renderli così più sopportabili» conclude Pedrelli.