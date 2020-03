Pontremoli (Dallara):

PATRIZIA GINEPRI

Ha appena terminato un collegamento in video conferenza con tutti i manager dell'azienda una cinquantina, per condividere le azioni da intraprendere nella situazione difficile in cui ci troviamo. Andrea Pontremoli, ceo e general manager della Dallara racconta che si può affrontare l'emergenza al meglio mettendo in campo una responsabilità sociale da parte di tutta le persone che lavorano in azienda.

Come si sta muovendo la Dallara per affrontare l'epidemia in atto?

Sono tre i punti fondamentali in risposta all'emergenza. Innanzitutto, la decisione di chiudere i siti fisici per due settimane, ossia di non chiedere alle persone di riunirsi in azienda. Questo perché la salute viene prima di tutto e non possiamo aumentare i rischi di contagio. Naturalmente, grazie allo smart working è possibile realizzare una serie ampia di attività, pertanto dire che chiudiamo l'azienda è improprio; sospendiamo il lavoro che richiede una presenza fisica, mentre abbiamo circa duecento persone, tra ingegneri e tecnici che continuano a lavorare da casa per non far mancare ai nostri clienti progetti importanti in corso. Stiamo mantenendo tutte le scadenze che avevamo e questo è un fatto positivo, poiché si riscopre un'efficienza diversa, si lavora con le videoconferenze che grazie agli investimenti realizzati su banda larga e sistemi informatici, ci permettono in questo momento di essere operativi senza dover attivare un massiccio trasferimento di dati.

Gli altri punti quali sono?

La seconda decisione assunta è stata quella di collocare in ferie le persone che avrebbero dovuto recarsi in azienda. Un scelta tutt'altro che facile, perché si chiede di utilizzare le ferie anche se in questo momento non servono. L'alternativa sarebbe stata quella di chiedere la cassa integrazione, ma avrebbe tolto molte risorse finanziarie ai dipendenti. E non era l'unico aspetto che abbiamo preso in considerazione.

Ci spieghi meglio

La cassa integrazione prevede al massimo mille euro mensili, e potrebbero insorgere problemi finanziari per le famiglie che in questo momento hanno già altre difficoltà da gestire. Inoltre, non abbiamo ritenuto opportuno far pagare allo Stato un contributo che, al momento, possiamo sostenere come azienda, lasciando che le risorse siano destinate a realtà che ne hanno maggiore bisogno.

Nessun problema se vengono anticipate le ferie per questa emergenza?

In azienda ci sono persone che hanno tante giornate di ferie da spendere, ma anche una popolazione molto giovane che non ha ore sufficienti per garantirsi un periodo in estate oltre a queste due settimane. E proprio per rimediare al problema è stata messa in campo un'iniziativa che ha a che vedere con il valore delle persone: la creazione di una banca ore, dove un numero elevato di dipendenti mette a disposizione di chi ne ha bisogno, una parte delle ore di ferie accumulate. Un'azienda è straordinaria perché è fatta da persone straordinarie.

È un gesto significativo

Certo, perché riscopre due sentimenti che, con la frenesia di tutti giorni, mettiamo un po' da parte: la solidarietà e la generosità. Si parla spesso di responsabilità sociale, ma non significa sempre mettere a disposizione risorse economiche, donare ore di ferie è rendere consapevoli le persone che non sono mai sole.

Tornando al lavoro da casa, lei, in tempi non sospetti, è stato pioniere. Mi riferisco all'esperienza di Bardi avviata tanti anni fa

Proprio in questi giorni ho riletto online un articolo apparso sul Corriere della Sera nel 2004, dedicato al borgo virtuale. Riportava ciò che avevamo realizzato a Bardi nel 2000, quando si parlava di reti e connessioni che avrebbero permesso alle persone di lavorare e studiare da casa, incentivando le famiglie a restare a vivere in un piccolo comune della Val Ceno. Oggi vedere le mie figlie che studiano da casa mi fa riflettere su quanto la tecnologia possa mettere a disposizione un modo diverso di essere operativi. L’innovazione, a volte, è davvero questione di buona volontà e di pragmatismo.

Cosa ci sta insegnando questa emergenza?

Credo che ne usciremo migliorati, le priorità verranno messe al posto giusto. E poi ci stiamo rendendo conto che gli italiani non sono un popolo di menefreghisti, nel momento del bisogno sono tanti gli eroi di tutti i giorni.