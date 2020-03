Real Val Baganza, l'ultima partita del mister Pelani

EUGENIA CARPANA

SALA BAGANZA Non è riuscito a vincere la sua ultima partita Fabrizio Pelani, storico dirigente ed ex allenatore del Real Val Baganza, popolare personaggio nel mondo del calcio dilettantistico parmense.

Ora agli amici e ai famigliari non rimane che il bellissimo ricordo di un uomo che all’unanimità viene descritto come una persona solare e altruista.

Pelani ha trascorso una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e allo sport.

Nato a Fornovo il 7 marzo del ‘50, da subito rivela la sua passione per il calcio e a 18 anni inizia a giocare nelle giovanili dell'Inter ma subisce una brutta frattura alla spalla.

La sua carriera però prosegue, prima nel Viadana, poi nel Guastalla, nel Vetto e finalmente a Sala Baganza, la sua patria adottiva, e sempre nel ruolo che lo ha visto brillare sin dagli esordi, il portiere.

«Tu per me sei sempre il numero uno» gli diceva spesso Sara Bottarelli, segretaria della federcalcio regionale e collaboratrice della squadra salese, che lo ricorda con affetto: «era una persona unica, sempre sorridente, mai uno screzio con nessuno, dava l’anima e il cuore per i suoi ragazzi».

Fabrizio, insieme a Roberto Bottarelli e Andrea Ugolotti, è stato uno dei fondatori del Real Val Baganza, nata nel 1992 dalla fusione tra il Sala Baganza e il Felino.

Successivamente nel progetto verranno inclusi anche gli attuali dirigenti Gianluca Olivieri, Alessandro Buzzi e Roberto Petrolini.

Buzzi lo ricorda come «una persona benvoluta da tutti: dopo la notizia della sua scomparsa ho ricevuto oltre cinquanta telefonate. Era una persona sempre disponibile, un punto di riferimento per i giovani a livello calcistico. Organizzava lui le trasferte della squadra, come quella in Croazia nell’aprile dello scorso anno. Per quest’anno c’era in programma Amsterdam ma purtroppo tante cose sono cambiate».

E sempre di Fabrizio è stata anche l’idea dell’aquila come simbolo della squadra, un auspicio per poter volare in alto.

«Sala Baganza è sempre stata nel suo cuore - ricorda la figlia Denise - qui aveva i suoi amici, la famiglia, il suo lavoro da Arquati, tutti i suoi interessi, tutta la sua vita. Era una persona brillante che amava la compagnia e il buon cibo ma anche un nonno affettuoso e sempre presente per mio figlio Jonathan».

Fabrizio Pelani aveva da poco compiuto i 70 anni ma questa volta non era riuscito a festeggiare in compagnia, come avrebbe voluto, proprio a causa dei primi sintomi della malattia.