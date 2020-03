Addio a Giovanni Condorelli, ingegnere della sanità

LORENZO SARTORIO

In questo drammatico momento la sua esperienza sarebbe stata preziosissima per quanto attiene le strutture ospedaliere che nella sua vita ha progettato e realizzato con grande capacità ed altrettanta professionalità. Nei giorni scorsi è venuto a mancare l’ingegner Giovanni Condorelli, 86 anni, figura nota e stimata in città per aver diretto, dal 1970 al 1996, il servizio attività tecniche degli allora Ospedali Riuniti di Parma, in seguito diventati Azienda Ospedaliera e Azienda Usl.

Con l’ingegner Condorelli scompare una figura di grande professionalità e dirittura morale. Originario di Catania, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria civile, iniziò la propria carriera vincendo un concorso all’Istituto Autonomo Case Popolari di Bologna. Nel 1970 approdò alla direzione del Servizio Attività Tecniche dell’Ospedale di Parma succedendo all’ing. Tienni. Iniziò in quegli anni, sotto il suo coordinamento e la sua direzione ,un processo di profondo rinnovamento ed ampliamento dell’area ospedaliera. Furono portate a termine numerose ristrutturazioni ed ampliamenti della parte storica che interessavano vari padiglioni tra cui il Cattani, la Farmacia, gli Infettivi, la Maternità, la Cucina. Vennero realizzati importanti lavori riguardanti gli impianti tecnologici ed elettrici e la prevenzione incendi. Ma, soprattutto, iniziò la grande espansione dell’area ospedaliera verso via Volturno con la costruzione del Monoblocco, della Cardiochirurgia, dell’Ortopedia, dei Poliambulatori, Mensa aziendale, Scuola Infermieri. Si venne quindi a delineare la fisionomia di quella “cittadella ospedaliera”, in modo molto lungimirante dotata di eliporto, che attualmente rappresenta una riconosciuta eccellenza clinico-scientifica a livello nazionale. Con la riunificazione Ospedale-USL furono pure portati a termine numerosi interventi di manutenzioni straordinarie presso l’Ospedale Civile e l’Ospedale Psichiatrico di Colorno e presso le svariate strutture sul territorio.

L’ing. Condorelli dovette far fronte, con grande equilibrio, anche a momenti assai difficili e complessi come il terribile evento del crollo del Padiglione Cattani. Negli anni successivi al pensionamento collaborò con l’Ospedale di Urbino e con altre strutture ospedaliere. I suoi collaboratori ricordano il grande spirito di umanità con cui ha diretto l’ufficio. Infatti, pur con la necessaria fermezza , mostrò sempre rispetto e grande umanità nei confronti di tutti. Appassionato di politica fin da giovane, era stato eletto negli anni '80 consigliere nel comune di Varano de Melegari, paese di infanzia della moglie Rosa, dove trascorreva i momenti di relax. In seguitò militò in Forza Italia, dove era molto stimato per il suo illuminato spirito di concepire la politica.La figlia Alessandra ricorda che negli ultimi anni si dedicò completamente alla famiglia, specialmente ai nipoti Gianluca e Francesco non tralasciando lo studio e dedicandosi alla fisica quantistica. La sua più grande soddisfazione fu il conseguimento della laurea in ingegneria del nipote Gianluca al quale trasmise i suoi principi ed i suoi insegnamenti di nonno e di stimato professionista.