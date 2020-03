Marchesi: Soli e isolati: ecco cosa fare per uscire dall'emergenza più forti

Katia Golini

La clausura forzata? «Potrebbe anche trasformarsi in opportunità». La solitudine? «Un'occasione per coltivare le nostre passioni». E alla fine? «Ne usciremo rafforzati, capaci di far coesistere ragione e sentimento con maggiore armonia». Come a dire: potremmo anche uscirne più uniti e forti di prima. Non si nasconde dietro un dito, ma vede la luce in fondo al tunnel (anche se nessuno sa dire quando finirà il tunnel), Gianfranco Marchesi, neurologo, ex primario all'ospedale di Guastalla, autore della rubrica "I segreti del cervello" che esce nelle pagine culturali della "Gazzetta".

Ma cosa succede nelle nostre menti in questi giorni di isolamento, ognuno rinchiuso nella propria casa?

«Le norme messe in atto per contenere il contagio hanno giustamente imposto un grande cambiamento alle nostre abitudini e ai nostri stili di vita. Noi abbiamo organizzato la nostra quotidianità in modo molto dinamico, le persone vivono per lo più fuori casa per lavoro, per praticare sport, per gli hobby e per la gestione dei figli. Abbiamo impostato la nostra struttura sociale sull'incapacità di stare fermi. Tutto questo è stato stravolto. Ci troviamo in uno stato improvviso di blocco che surrogava l'incapacità collettiva di vivere da soli con noi stessi. Ora siamo obbligati a misurarci con i nostri pensieri e guardare le cose con maggior obiettività».

Ma l'uomo non è fatto per stare solo.

«Lo diceva Aristotele e le Neuroscienze oggi lo confermano: la nostra è una mente relazionale. Cresce, si sviluppa e si struttura all'interno di relazioni e incontri con l'ambiente e le sop rattutto con le persone. La salute mentale non possiamo darcela da soli, possiamo trovarla soltanto nell'incontro con l'altro. E' molto difficile sopportare la deprivazione relazionale».

Dunque il nostro equilibrio mentale può risentirne?

«Il rifugio tra le mura di casa e la paura di ammalarci sottopongono il cervello ad una stimolazione impegnativa, nuova, inaspettata. Con questa obbligata clausura c'è il timore per il nostro equilibrio emotivo e la difficoltà che ha pure la ragione a gestire un pericolo non ben conosciuto e insidioso. L'individuo, trovandosi in una condizione nuova, cerca di organizzarsi mettendo in atto tutta una serie di risorse razionali come accettazione e solidarietà controllando nervosismo, irritazione e intolleranza che a livello profondo possono far scattare impulsi egoistici e di nostalgia per come vivevamo prima».

Cosa fare per tenere a freno questi impulsi?

«Non bisogna pensare a quello che si faceva prima, lo rifaremo più avanti. Questa necessaria "quarantena" potrebbe anche rivelarsi e trasformarsi in una opportunità di riequilibrio tra sentimenti e intelligenza e far sì che la paura non degeneri in ansia e panico con risvolti negativi sul sistema immunitario e sul peso corporeo».

Anche i rapporti tra famigliari rischiano?

«Se non si è abituati a stare spesso a casa, magari in spazi angusti, a stretto contatto con gli altri componenti della famiglia possono nascere tensioni e conflittualità. E' il cosiddetto "effetto bunker". E' allora importante ricavarsi un proprio spazio anche fisico e dedicarsi alle cose che ci piacciono, che non trovano spazio nella frenesia delle giornate a cui eravamo abituati. Ci ritroviamo tutti con un meraviglioso tempo libero in cui leggere, scrivere, disegnare, fantasticare, ascoltare musica, seguire i programma tv preferiti, meglio se di cultura e arte, fare ginnastica, allenare la pazienza e diventare vivi e autentici nelle relazioni affettive. Un consiglio alle donne: continuate a coltivare la vostra femminilità, non lasciatevi andare. Anche la bellezza può curare, così come la cultura che batte il tempo, come recita lo slogan che ci è tanto caro».

La rinuncia obbligata alla socialità può dunque essere una grande occasione?

«Per riappropriarci di noi stessi, per coltivare attività mentali che non conoscevamo, per valorizzare la bellezza di pensare ognuno con il proprio cervello e guadagnando un sentimento di appartenenza a un comune destino. Blaise Pascal diceva: "Tutta l'infelicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo". Impariamo a farlo e saremo felici».

Cosa ci possiamo aspettare dal futuro?

«Ad ogni periodo buio sul piano della salute, ma anche economico e sociale, la storia insegna che ci aspetta sempre un nuovo e luminoso Rinascimento».

Alla fine saremo in grado di riprenderci, dunque?

«Ci sarà maggiore equilibrio e maggiore armonia tra ragione e sentimento. Vedremo e vivremo una nuova umanità».