Addio al calzolaio Alberto Piumini

ISABELLA SPAGNOLI

Alberto Piumi, per tutti i suoi clienti, ma anche per gli abitanti di viale Milazzo, era il «calsoler», l’artigiano dalla battuta pronta che nella sua bottega non solo risuolava e lucidava scarpe ma creava anche un rapporto di amicizia con chiunque si rivolgesse a lui anche solo per una richiesta di aiuto.

I clienti lo apprezzavano per il suo lavoro attento, impeccabile, ma, a volte, entravano nella sua bottega anche solo per scambiare due battute.

Ora Alberto, all’età di 89 anni è deceduto, ma continua a far parlare di sé tra coloro che l’hanno conosciuto.

«Papà ha cominciato ad appassionarsi a questo mestiere fin da bambino – spiega la figlia Morena -. Da giovanissimo ha aperto il negozio ma quando si è sposato, nel ‘62, con la mia mamma Vilma, ha preso un'importante decisione: oltre a fare il calzolaio doveva trovare anche un altro lavoro che gli desse la sicurezza di poter mantenere la famiglia. Così si è fatto assumere da una ditta che produceva grassi animali che da qualche anno ha chiuso i battenti. Fare l’operaio gli piaceva anche se la sua passione era l’altra».

Così Alberto, instancabile lavoratore, iniziava prestissimo la giornata dividendosi (in base ai turni della fabbrica) fra i due lavori. Al mattino in negozio e il pomeriggio in fabbrica (o viceversa).

«Non si lamentava mai della fatica – spiega la figlia -. Amava scherzare, aveva la battuta sempre pronta. Quante risate si faceva con i suoi clienti. Purtroppo l’allegria è mancata quando nel 1980 è morta mia madre che allora aveva solo 37 anni. Papà è rimasto vedovo molto giovane e ha dovuto occuparsi di me e di mio fratello Amilcare. L’ha fatto in maniera egregia. Era un padre all’antica, severo quanto basta, ma ci ha colmati di affetto e di attenzioni. Dopo la morte della mamma ha poi incontrato il secondo amore della sua vita, Maria, che lo ha accolto nella sua famiglia e noi fratelli la ringraziamo per questo».

Alberto, che da viale dei Mille era andato ad abitare in via Volturno, aveva chiuso la bottega da calzolaio il 31 dicembre del 2019. «Era solo l’anno scorso e lui era già molto anziano ma aveva ancora desiderio di stare in negozio, nonostante l’età non glielo permettesse più. Quando ha chiuso i battenti della calzoleria il suo umore è calato immediatamente, ha perso la voglia di vivere e lo spirito burlone».

Ricordato dai clienti come calzolaio bravo, puntuale e come uomo onesto, Alberto amava aiutare qualsiasi persona avesse bisogno di lui. «Era un artigiano di una volta – spiega Marta, una signora che da decenni si serviva da lui -, ma soprattutto diventava amico di ogni cliente, non lo scorderemo mai».