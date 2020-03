Coronavirus: Desolina (85 anni) ha vinto la sua guerra

COLLECCHIO Desolina a 85 anni, colpita da coronavirus un mese fa, ha fatto ritorno nella sua casa di Collecchio dall’ospedale. Ha vinto la sua battaglia ed è una delle poche che può raccontarla. E’ frastornata, sconvolta, ma è a casa sua e qui potrà lentamente riprendersi dalla brutta botta.

La figlia Angelica non smette di piangere per la gioia. Tutto è iniziato a fine febbraio, sembrava un’influenza, poi la mattina del 26 febbraio, Desolina si alza spossata, senza fiato, la temperatura oltre i 39 gradi. Viene portata al Maggiore, ricoverata al padiglione Barbieri. L’esito del tampone è positivo al covid 19 e viene trasportata agli infettivi.

«Da quel giorno – spiega Angelica – ho vissuto anch’io in isolamento, sono stati momenti difficili, in cui il mio pensiero fisso era quello di non poterla più rivedere, neanche per un saluto, per un addio». Le misure di isolamento dei malati colpiti da covid 19 sono molto restrittive e non è possibile avvicinarsi a loro. «I medici – prosegue Angelica – tenevano aggiornati me e mio fratello Antonio quotidianamente e le infermiere qualche volta ci hanno anche fatto parlare con lei. E’ stato proprio in quel momento, quando ho potuto riascoltare, anche solo per un attimo, la sua voce che mi sono un po’ rincuorata».

La quarantena, la malattia, sono state quasi insopportabili. «Ho vissuto – prosegue Angelica – come hanno vissuto tutti gli altri che hanno i propri cari in ospedale: ti senti impotente, vieni assalita dall’ansia, un tarlo che ti corrode, un pensiero fisso che non riesci a scacciare anche se ti dedichi ad altro, guardi la tv, leggi, fai i lavori domestici. Non c’è nulla che riesca a distrarti».

Gli unici antidoti: «Il sostegno di mio fratello Antonio, di mio figlio Andrea e di chi mi è stato vicino. Ho riscoperto il valore delle amicizie vere - spiega Angelica – delle persone che ti chiamano per dirti anche una parola, per sostenerti. E questo fa la differenza: è la loro vicinanza che ti aiuta a vivere».

Desolina è stata ricoverata in prognosi riservata, per 15 giorni sotto ossigeno, poi si è ripresa poco a poco, grazie alle cure, fino a farne a meno e ad essere dimessa. I suoi occhi sono ancora intorpiditi, guardano alla figlia con un guizzo beffardo, come dire: ce l’ho fatta. Ed è proprio così, una miracolata? Forse, certo è che con il quadro complessivo e le problematiche che aveva si può ritenere davvero fortunata.

«Mi sono trovata a fare fronte ad una situazione incredibile – conclude Angelica – sono esterrefatta per la dedizione, l’impegno, la professionalità che il personale medico, infermieristico e gli operatori socio sanitari mettono in campo per i nostri cari. Li ringrazio di cuore, così come i volontari di Seirs Croce Gialla di Parma e dell’Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala e Felino che operano in condizioni davvero difficili e che hanno trasportato la mamma prima all’ospedale e poi l’hanno riportata a casa».

Da questa esperienza Angelica ha tratto un insegnamento: «Nulla sarà mai come prima. Tutto questo mi ha insegnato che forse in passato ci siamo lamentati a sproposito e che alla fine quello che conta sono i valori veri, gli affetti, le persone su cui puoi contare».

