Addio a don Giuseppe Fadani, parroco di Carignano

La diocesi perde il sorriso buono dell’83enne don Giuseppe Fadani, da venticinque anni parroco di Carignano e da qualche tempo amministratore parrocchiale di San Ruffino, oltre che moderatore pastorale di Panocchia, Arola, Casatico, Torrechiara. Non solo. Don Fadani negli anni Ottanta è stato il segretario dell’indimenticato vescovo Benito Cocchi durante tutto il periodo della sua permanenza a Parma. Molto amato dai propri parrocchiani, era una persona di grande umiltà e pazienza, che ha saputo far tornare all’antico splendore la chiesa parrocchiale e dar vita a svariate attività e iniziative, tra cui il Grest, in tandem con la vicina parrocchia di Corcagnano.

Originario di Coltaro, don Fadani è stato ordinato prete il 23 settembre 1962. Dopo l’ordinazione, sino al 1968 è stato parroco di Graiana e Vestana di Corniglio e quindi parroco di Sacca e Sanguigna (Colorno). Dal 1° agosto 1983 è diventato segretario dell’indimenticato vescovo Benito Cocchi, e quindi segretario - per circa un anno – del suo successore, Silvio Cesare Bonicelli. Dall’8 dicembre 1994 era parroco di Carignano, dove è rimasto per oltre venticinque anni. Da qualche tempo si occupava anche della vicina parrocchia di San Ruffino e anche di Gaione. «Don Giuseppe era una persona speciale, di grande bontà – ricorda il parrocchiano Valentino Sani – In questi venticinque anni vissuti alla guida della parrocchia di Carignano, ha lasciato un’impronta indelebile.

Si è sempre interessato prioritariamente degli aspetti pastorali, ma ha saputo anche riportare all’antico splendore la chiesa del Settecento, assieme a tutte le opere d’arte contenute al suo interno». Un risultato reso possibile dall’altruismo dei parrocchiani e dello stesso parroco, che ha contribuito personalmente a finanziare i lavori alla chiesa. «C’era un grande affiatamento tra lui e il vescovo Cocchi – prosegue Sani – Erano entrambi due padri di immensa bontà». Due anni fa don Fadani si era sottoposto a un importante intervento al cuore, dal quale però si era ripreso bene.

Si tratta del settimo sacerdote attivo nella nostra diocesi, che ci lascia dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Prima di lui sono scomparsi il padre stimmatino Fausto Torresendi (Sacre Stimmate), don Fausto Fanfoni (parroco di Mezzano Inferiore, Coenzo, Casale), don Giacomo Bocchi (parroco di Coltaro, Torricella, San Nazzaro e Pizzo), don Franco Minardi (parroco di Ozzano), don Andrea Avanzini (parroco di Bannone e mansionario della Cattedrale), don Pietro Montali (parroco di Palanzano). L.M.