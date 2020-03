Addio a Maselli, imprenditore dal cuore grande

PATRIZIA GINEPRI

Non è facile per Parma dire addio ad Antonio Maselli, imprenditore di razza, uomo generoso e vitale, sempre pronto ad ascoltare e a realizzare iniziative a sostegno della comunità. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha destato grande cordoglio in città. Maselli era molto conosciuto e amato per i suoi solidi principi e per l'affabilità che lo contraddistingueva. Molti i riconoscimenti che aveva ricevuto negli anni, non ultimo, a gennaio, era stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica italiana. Di origini laziali, classe 1943, era presidente onorario della «Maselli Misure», l'azienda fondata dal padre Mario oggi guidata dalla terza generazione familiare.

L'AZIENDA

Inserito tra i pionieri dell’industria parmense, per il suo contributo ai produttori di impianti di trasformazione del territorio, tra il 1949 e il 1954 il padre aveva depositato 16 brevetti, tra cui il suo primo «rifrattometro», uno strumento che consentiva di misurare in linea il grado di concentrazione di una soluzione. Antonio entrò in azienda nel 1962, appena diplomato perito elettronico e nel 1967 prese in mano l'azienda che si trasformò in «Maselli Misure Spa». Si unì il fratello Giovanni e più tardi i figli. Oggi la Maselli è una realtà che opera in tutto il mondo tramite 6 filiali, con oltre 100 dipendenti e una tecnologia che per alcune linee di prodotti è tra le prime al mondo. Antonio Maselli aveva ereditato dal padre il gusto delle cose semplici, la nobiltà del lavoro e l'impegno verso gli altri. Era una persona piena di interessi, infaticabile. Aveva a cuore il bene della città, anche attraverso la sua partecipazione attiva alle iniziative del Rotary Club Parma di cui era consigliere, nonché past president.

L'ATTIVITÀ BENEFICA

Da dieci anni, con la moglie Mimma Petrolini, aveva deciso, in base alla loro lunga e forte esperienza personale nell’assistere i propri cari, di dar vita all'associazione onlus Claudio Bonazzi per sostenere l’Hospice Piccole Figlie attraverso iniziative volte a divulgare le finalità del Centro cure palliative di via Po e in particolare sostenerne concretamente l’attività e l’utilizzo di nuovi servizi terapeutici di fisioterapia, di supporto psicologico, nonché di aiuto agli operatori. «Chi lo ha conosciuto lo sa - dice commosso il figlio Mario - mio padre era una persona con solidi principi: lavoro e famiglia. L'azienda e la casa costruita a 50 metri di distanza erano una cosa sola per lui. Inoltre aveva una straordinaria capacità di relazionarsi con le persone, non solo nel lavoro, ma anche nella vita privata. In queste ore è molto significativa la testimonianza di affetto che stiamo ricevendo, non solo dai tantissimi amici, ma anche dai nostri dipendenti. Proprio loro ci hanno detto che lo consideravano come un padre e che in azienda aveva insegnato a tutti quali sono i principi fondanti della vita, con il dialogo e con il suo esempio. E poi mio padre era attivissimo, instancabile. Basti pensare al suo impegno per raccogliere fondi a scopo benefico. Quando organizzava un'iniziativa, un concerto, curava ogni piccolo dettaglio, lavorando intere giornate, era un perfezionista. Serietà e massimo impegno sempre. Io e mio fratello Andrea siamo stati molto fortunati ad averlo avuto come padre, anche se il destino ci ha separati troppo presto».