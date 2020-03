Le storie di chi è uscito dall'incubo

CHIARA POZZATI

PIER FRANCESCO

«Dalla terrazza di casa vedo il Marmagna che si staglia contro l’orizzonte e sono fiducioso: insieme possiamo uscirne. Come? – si schiarisce la voce e scandisce – stando a casa». Pier Francesco Conforti, 54 anni, geometra («anch’io a partita Iva» sorride), parla nel “day after”. Il giorno dopo il migliore dei verdetti possibili: il tampone l’ha dichiarato ufficialmente guarito. Anche lui ha combattuto e vinto il Covid 19 e rimarca: «con questa malattia non c’è da fare i furbi, occorre usare tutte le cautele del caso». Ha trascorso la quarantena nella sua abitazione a Corniglio: «Qui siamo fortunati: abitiamo in una manciata di case lontane le une dalle altre, quasi tutte con giardino, ma se penso a chi vive in città mi viene angoscia». Riavvolgendo il filo dell’accaduto ci riporta a Codogno: «conosco e frequento persone del famoso corso di ballo andato in trasferta nel lodigiano e anch’io sono stato involontariamente contagiato». Si definisce una persona serena, pacata, «ma quando ho ricevuto l’esito del tampone positivo al Coronavirus ho avuto un momento di profondo sconforto – svela senza timidezza -. Fortunatamente ho avuto solo la febbre, niente tosse o raffreddore. La temperatura non è mai salita oltre 38,5° ma forse è perché ho iniziato subito la terapia farmacologica». A spaventare Conforti dopo aver ricevuto la notizia, «è stata soprattutto l’idea di un ricovero ospedaliero. Per fortuna ho reagito bene alle cure da subito e sono potuto restare in casa».

«ALESSANDRA»

«Ho fatto yoga per tanti anni e forse questo mi ha aiutato a non perdere l’equilibrio. Partendo da questo ecco cosa consiglio a tutti: mantenere la calma, la lucidità e blindarsi in casa». Parola di Alessandra (il nome è di fantasia ndr), 53 anni di Felino, una dei “survivor”, come si definisce, che ha sconfitto il Coronavirus. «La cosa peggiore, specialmente all’inizio, sono i dubbi che ti assalgono, mentre per tutti sembra una normale influenza. Anche il mio medico ha sottovalutato la faccenda: continuava a dirmi di prendere paracetamolo e che tutto sarebbe passato». Eppure per la 53enne, dipendente di una mensa scolastica, non è andata proprio così: «anch’io faccio parte del gruppo di ballerini latini, rimasti infettati dopo la trasferta dell’8 febbraio». «Nonostante abbia passato tutto il periodo della malattia a casa, non è stata semplicissima. Anche perché dagli altri spesso vieni considerato come l’appestato. Ricordo quando sono venuti a farmi il primo tampone: gli altri inquilini del palazzo in cui vivo hanno chiamato per far pulire e disinfettare le scale utilizzate dall’Ausl». «Fortunatamente i miei sintomi sono stati lievi e mi sento una privilegiata. Parliamo più che altro di febbre e spossatezza, ho avuto più paura per mio padre di 83anni. Prima che iniziasse tutto questo pandemonio mi aveva accompagnato a fare una visita. Fortunatamente non ero ancora infetta.

MASSIMO

«Sono uscito ieri, per la prima volta dopo un mese. Non sono mai stato tanto felice di andare al supermarket». Brandelli di normalità a cui Massimo si è aggrappato con le unghie e con i denti: «Dopo 31 giorni di isolamento e malattia, ce l’ho fatta: sono ufficialmente fuori dal Covid-19. Almeno per ora». Così, a zonzo tra le corsie semideserte del megastore più vicino alla sua abitazione, non ha trovato solo primizie e pasta, «ma anche un senso del quotidiano». E anche lui si aggiunge al coro di coloro che invocano «state a casa». «Anch’io faccio parte della comitiva di ballerini, diventata suo malgrado famosa, andata in trasferta a Codogno - racconta con tono monocorde -. Ma l’8 febbraio il virus e il focolaio erano lontani anni luce». Lontani eppure alle porte: «Esattamente dieci giorni dopo, ho avuto la febbre a 38,5°, tosse e un affanno molesto - aggiunge il 52enne -. Mi sono sottoposto al tampone e sono risultato positivo, ma fortunatamente ho avuto una forma di medio bassa gravità che mi ha consentito di rimanere a casa». Come ha trascorso la quarantena? «Tra alti e bassi: ci sono giorni in cui ti senti particolarmente spossato, altri in cui stai un po’ meglio, ma riempire le giornate è faticoso». A soccorrerlo dalla monotonia la televisione, i social, ma soprattutto il gatto: unico suo coinquilino. «In quel particolare momento, avere un animale da compagnia con cui giocare è stato curativo. Anche Facebook mi ha aiutato molto: so tutto quel che è accaduto, ogni post dell’ultimo mese – si schermisce con una buona dose di autoironia-. Anche se con questo virus c’è poco da scherzare».

«STELLA»

Rantoli e richieste d’aiuto. Suppliche alla mamma o ai propri cari. Tutto nel bel mezzo di notti tormentate da febbre e dolori: «Il ricovero in Ospedale è stato davvero durissimo. Nonostante l’impegno di medici e infermieri, che anche in isolamento ti infondono cure e calore, la situazione è davvero pesantissima». Parte dal suo incubo Stella (il nome è di fantasia ndr) per arrivare alla luce. Quarantasei anni, organizzatrice di eventi a chiamata e mamma a tempo pieno, la donna che abita a Felino ce l’ha fatta. E’ una dei pazienti che ha chiuso la battaglia con Covid 19. «Nonostante tutto, mi sento una privilegiata: ho trovato posto subito in terapia intensiva e non ho mai perso fiducia nei camici bianchi e nelle terapie antibiotiche – dice con fermo garbo – ma quel che ci sta accadendo è davvero grave. Ecco perché quando sento il numero di denunce che triplicano e vedo la gente che esce di casa, mi chiedo se il mondo abbia capito oppure no la portata di questo maledetto virus. Occorre stare dentro le abitazioni, non mi stancherò di ripeterlo». Stella riavvolge il nastro e ripesca nella memoria date che «mi rimarranno impresse per sempre – il tono non ammette repliche -. Ho iniziato a sentirmi poco bene il 18 febbraio, a dire il vero avevo solo dolori muscolari e una febbre (quasi) insignificante». Sospirone e riprende: «Purtroppo ho avuto un precedente pesante: anni fa mi sono ammalata di una brutta polmonite, così quando ho visto la temperatura alzarsi mi sono fatta controllare di default, senza richiedere il tampone ma era tutto pulito. Nell’arco di 4-5 giorni al massimo la situazione è precipitata e la febbre è balzata a 39,5°». A quel punto il tampone è stato inevitabile, così come il ricovero. «Ho vissuto giorni di buio e sono dovuta stare lontano anche dal mio bimbo (di 11 anni) e dal mio compagno. Appena è stato possibile ho chiesto di finire la convalescenza/isolamento a casa per poter liberare un posto a chi stava peggio di me».

«IVANKA»

«Si tratta di una malattia pesante, non lo nego, ma che si sconfigge. Occorre però usare tutte le armi che abbiamo: ovvero le precauzioni che da giorni ci pregano di attuare. Uscire non ha senso. Siamo potenziali pericoli per noi e per gli altri». Non indora la pillola Ivanka (il nome è inventato nel rispetto dei desideri di chi parla ndr), 56anni, originaria dell’Est ma approdata a Parma diversi anni fa. «Sono stata una delle prime ad essere contagiata, ho iniziato a sentirmi male il 17 febbraio – riavvolge il nastro la donna, libera professionista -. Il punto è che ancora non si capiva bene di cosa si trattasse». Ivanka non nasconde la difficoltà nell’affrontare una malattia «che ti prostra molto. Sia fisicamente che psicologicamente – racconta con la voce che si fa un sussurro -. Inizialmente ho avuto febbre alta, tosse e dolori muscolari, per questo pensavo si trattasse di influenza». Ma non era il male di stagione per antonomasia: «mi sono accorta che la situazione era delicata quando ho preso a non sentire più sapori e tantomeno odori». Da lì il fatidico tampone e il verdetto che non vorresti sentire. «Fortunatamente sono riuscita a evitare il ricovero: ho trascorso la malattia tassativamente in casa, senza nessun contatto con l’esterno. Abito sola e ho dovuto tenere a distanza anche mia figlia». Una battaglia che ha affrontato «senza paura, perché ho un carattere molto forte ed è dura piegarmi – si svela senza timore -. Oggi però voglio lanciare un segnale positivo e di speranza: si può uscire dalla malattia e se tutti usiamo le accortezze (diventate vere e proprie leggi) potremmo arginare il contagio».