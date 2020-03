L'immunologo Mantovani: «Covid, uno sconosciuto che per ora possiamo solo

MONICA TIEZZI

Il coronavirus? L'unica cosa certa che sappiamo di lui è che non lo conosciamo. E per questo è così insidioso. Lo spiega il professor Alberto Mantovani, originario di Soragna (che gli ha conferito la cittadinanza onoraria), immunologo di fama internazionale, direttore scientifico dell'istituto clinico Humanitas e professore emerito della Humanitas University.

Professore, perché questo virus è così pericoloso?

Perché siamo di fronte ad un nemico completamente ignoto. Non sappiamo come fa ad erodere le nostre difese immunitarie e quali difese colpisce in particolar modo. E non lo conosciamo come comunità perché non lo abbiamo mai incontrato prima. Per questo la teoria di Boris Johnson, sulla quale fortunatamente ha fatto marcia indietro, di affidarsi alla "immunità di gregge" spontanea, lasciando libero il virus di correre, o quella che io preferisco definire "immunità di comunità", era irresponsabile. L'immunità di comunità può tamponare l'effetto di un virus conosciuto, anche grazie ai vaccini. Ma ripeto, qui siamo davanti a un nemico ignoto. E se è vero che in parte si può costruire un'immunità di comunità lasciando correre il virus, il prezzo sarebbe altissimo. Ammettiamo, in modo forse ottimistico, una mortalità del 2%. Su un milione di persone vuol dire 20 mila morti; su 10 milioni, 200 mila morti. Inoltre il 10% dei malati ha bisogno di terapia intensiva e respirazione assistita: su un milione di persone servirà a 100 mila pazienti. Nessun sistema sanitario al mondo è in grado di far fronte a un’emergenza del genere».

Quando crede che potremo avere un vaccino?

Nell'ipotesi più ottimistica 18 mesi. Ci sono una ventina di cavalli che corrono in questo momento, ossia una ventina di vaccini ai quali si sta lavorando. L'Italia ha dato e sta dando un contributo importante perché si lavora con metodologie messe in opera da Rino Rappuoli, che ha inventato il modo di creare il vaccino partendo dal genoma e identificando i possibili bersagli senza dover tenere “il mostro” in mano. A Pomezia è stato messo a punto un vaccino contro Ebola, e almeno uno dei “cavalli” in corsa è italiano. La prima fase della creazione del vaccino si sta svolgendo in modo molto rapido, ma le fasi di prova pre-clinica e clinica sono più lunghe: occorre la ragionevole sicurezza che il vaccino non faccia danni. E per quanto questi passaggi del percorso siano "alleggeriti", richiedono mesi.

Nel frattempo cosa si può fare?

Prendere tempo. Non si va in battaglia contro un nemico sconosciuto, non si gioca una partita senza allenamento e senza schemi. Ed è questa oggi la condizione del nostro sistema immunitario. Il coronavirus non uccide così tanto quanto la Sars e paradossalmente è il motivo per cui si diffonde di più. Dobbiamo asserragliarci in casa, evitare lo scontro, calmierare il virus affamandolo. Perché noi siamo il suo pane.

E' ipotizzabile che anche chi ha già contratto il virus ed è guarito possa reinfettarsi?

Finora abbiamo solo un caso documentato di reinfezione, quello di un cittadino cinese. Non siamo certi che questo possa avvenire, anche se è ragionevole, come accaduto per la Sars. Questo non nega la memoria immunologica, poiché la malattia in caso di reinfezione risulta attenuata, segno che gli anticorpi sono stati creati e lavorano. E' una delle tante cose che ancora non conosciamo.

E' giusto quello che stiamo facendo per contenere l'epidemia?

Non solo è giusto, ma coraggioso. Decisioni straordinarie, senza precedenti in un paese democratico. Dobbiamo fermare il più possibile la circolazione del virus al Nord e impedire che si propaghi in modo massiccio al Centro-Sud, più fragile. E' un sacrificio che porterà frutti, anche se probabilmente li vedremo fra qualche mese. E non sarà subito il ritorno alla normalità perché saremo circondati da Paesi con lo stesso problema. Ma intanto prenderemo tempo. Tempo per assorbire quest'onda devastante e tempo per attrezzarci alla sfida al virus.

Pensa che anche gli altri Paesi si stiano muovendo bene?

Mi sembrava di vedere fino a poco tempo fa una sottovalutazione della portata di questa epidemia, come era già successo con la Cina. Farlo due volte mi sembrerebbe grave.

Cosa si muove nel campo delle terapie ai malati Covid?

Il fondamento delle terapie al momento è il supporto agli organi. Tutte le altre sono terapie empiriche di cui non è dimostrata l'efficacia. Ad esempio, alcune terapie mirano a fermare una risposta immunitaria e infiammatoria eccessiva, fuori controllo, un vero “fuoco amico”. Fra questi, sono stati avviati protocolli di sperimentazione con il Tocilizumab. È una terapia pensata in Cina da una scuola che conosco bene. Ma ancora non siamo sicuri che funzioni e in quali pazienti, e lo stesso vale per le altre terapie disponibili.