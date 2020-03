Per i malati meno gravi 95 letti: 56 a Parma e 39 a Roccabianca

MONICA TIEZZI

Mentre i contagi raggiungono il picco, aumentano (più dei decessi, fortunatamente) i pazienti in fase di guarigione e cresce l'esigenza di reparti e strutture in cui alloggiarli. Da oggi al Maggiore viene aperta nell'ex Clinica medica che affaccia su via Gramsci (in locali che accoglievano ambulatori) la prima lungodegenza Covid per pazienti che non hanno più bisogno della terapia intensiva, ma sono ancora fragili e hanno un lungo decorso post infezione. Ai primi 23 letti, occupati questa mattina, si aggiungeranno entro domani altri 33 posti che porteranno a 56 i letti disponibili.

«Stiamo espandendo l'ospedale come un elastico - spiega Tiziana Meschi, direttrice del Dipartimento medico geriatrico riabilitativo e della Lungodegenza dell'ospedale Maggiore, responsabile in questa emergenza dei letti di degenza Covid gestiti con Vaio e Fidenza, diventate strutture Covid-dedicate - Cerchiamo di dare risposte a tutti, come è giusto. Non ci sono solo pazienti anziani. Abbiamo anche un malato Covid 18enne e proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo preso in carico una centenaria. Medici e infermieri stanno dando il massimo. Ai cittadini chiediamo, per l'ennesima volta, di aiutarci restando in casa e limitando il contagio».

«Le strutture intermedie, nelle quali accogliere i pazienti prima del secondo tampone di conferma della guarigione, in questo momento sono importanti per liberare posti letto preziosi in ospedale» aggiunge Riccardo Volpi, direttore della Clinica medica del Maggiore e responsabile dei letti Covid allestiti in ortopedia. Per questo il sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara, su richiesta dell'Ausl, ha firmato giovedì sera un'ordinanza con la quale autorizza l'utilizzo della casa di riposo «Norge» come struttura sanitaria temporanea (almeno fino al 20 giugno) per pazienti Covid e sospetti Covid che non necessitano più di cure ospedaliere, per agevolarne il ritorno a casa.

«Villa Norge, chiusa un paio di anni fa, avrebbe dovuto riaprire i battenti questo lunedì, 23 marzo, inaugurando la nuova gestione Proges - spiega Gattara - L'emergenza Covid ha cambiato le carte in tavola e l'Ausl, in base al decreto ministeriale dell'8 marzo scorso e al decreto legge del 17 marzo che consente di realizzare nuove strutture sanitarie temporanee per fronteggiare l'epidemia, ha chiesto al Comune e a Proges la disponibilità della struttura di via Marconi». I primi tre pazienti arriveranno oggi e l'occupazione, fino ad un totale di 39 letti, avverrà con tre pazienti al giorno, spiega il sindaco. La responsabilità di Villa Norge resterà di Proges, l'Ausl garantirà assistenza medica e farmaci.

Proges annuncia di essere alla ricerca di operatori socio sanitari, infermieri e assistenti per Villa Norge (selezione@proges.it) e spiega, per bocca del direttore generale Giancarlo Anghinolfi, che «in questi giorni tutto il nostro lavoro è un continuo affrontare l’emergenza. Le residenze per anziani e i servizi domiciliari stanno svolgendo un servizio diventato essenziale per tutta la comunità, curando e assistendo la parte più fragile ed esposta della popolazione. I nostri operatori stanno facendo un lavoro straordinario, in condizioni ogni giorno più difficili, moltiplicando impegno e offrendo aiuto. Ma abbiamo bisogno di attenzione e provvedimenti ad hoc, per riuscire a mantenere e rafforzare attività essenziali per la salute dei nostri anziani e dei nostri operatori».

Intanto prosegue la ricerca di case di cura intermedie sul territorio per pazienti contagiati. All'ipotesi ci sarebbe anche una struttura sanitario-alberghiera di Salsomaggiore.