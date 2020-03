Tutti in coda a fare la spesa sorvegliati a vista

CHIARA POZZATI

Un solo ingresso, una sola uscita. Vigilantes che dirigono il “traffico” di carrelli e barriere in plexiglass di fronte alle casse. Tempo medio di marcia per la scorta? Un’ora e mezza. Ecco una panoramica sulla carovana della spesa made in Parma. Una coda disciplinata e tollerante quasi ovunque. Dopo l’«arraffatutto» dei primi giorni di Covid 19, è tornato l’ordine. A cominciare dai parcheggi, che oggi ospitano il serpentone di carrelli in fila indiana lungo quasi tutto il perimetro.

SENZA GUANTI NON ENTRI

E allora nell’analisi della “corsa” agli scaffali si comincia dall’Esselunga di via Emilia Est. Qui, come in via Emilia Ovest e via Traversetolo, senza guanti non entri. I pochi clienti a mani nude vengono invitati a utilizzare quelli in plastica, solitamente impiegati per scegliere le verdure sfuse. E dappertutto svettano distributori di gel disinfettante e vige il solito mantra: «Nessun assembramento, rispettare la distanza di un metro e mezzo anche in corsia».

CORSIE PER I VOLONTARI

Presto verranno istituiti canali preferenziali dedicati a «personale sanitario e ai volontari designati dai Comuni e dagli enti presenti sul territorio, al fine di permettere loro di fare la spesa e consegnarla in maniera veloce alle famiglie che ne faranno richiesta», spiega una nota diffusa direttamente dal colosso fondato da Bernardo Caprotti e Nelson Rockfeller. Anche all’Eurosia non mancano le misure straordinarie. Gli addetti alla sicurezza sono raddoppiati: a coppie ti accolgono di fronte a entrambi gli ingressi. Si entra 4, massimo 5 persone per volta e tocca agli gli 007 del supermarket – tutti con auricolare e ricetrasmittente alla mano – a dare il via libera in base alle uscite. «Certo impieghi tantissimo tempo a far la spesa e gli orari di calma non sono ancora chiari. A metà mattina rischi di aspettare anche più di due ore prima di poter entrare, mentre in pausa pranzo non c’è quasi nessuno». A parlare è Sara, 27 anni, che ha riempito buste per tutta la famiglia. In generale è raro incappare in scene d’isteria, più diffusi sbuffi sommessi, occhiate al cielo e sguardi rassegnati.

IN CODA ANCHE IN CENTRO

E se la coda – seppur ordinata – è lunga almeno 500 metri di fronte all’Ipercoop, i tempi si dilatano inevitabilmente nei piccoli supermarket del centro. Alla Crai di borgo Felino, ad esempio, ci si sparpaglia per lasciare il passaggio alle auto. Così pure per raggiungere la Conad di via XXII Luglio, dove distinguere chi è in fila da chi passeggia telefonando al cellulare è un’impresa. In questi casi è l’esercito delle cassiere in trincea a venire in soccorso dei parmigiani spaesati. Con garbo fanno capolino dalle porte per dare indicazioni o annunciare gli orari di chiusura. Non mancano poi i cartelli esterni che ricordano le distanze da mantenere e avvertono degli ingressi a scaglioni per motivi di sicurezza. Infine all’Aldi di via San Leonardo, oltre a una sanificazione extra tra gli scaffali, arriverà la protezione in plexiglass per le casse, come annunciato direttamente dal punto vendita.

CAMBIO DI ORARI, E' POLEMICA

E proprio ieri è deflagrato il casus orari d’apertura degli alimentari, ancora al vaglio del governo, ma su cui già sono divise le Regioni. A Parma, come nel resto dell’Emilia, Esselunga rimane aperta il weekend ma riduce gli orari: «Da sabato 21 marzo fino a venerdì 3 aprile, la chiusura verrà anticipata alle ore 20 e la domenica l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 15». Resta il fatto che per qualcuno stare in coda di fronte al supermarket «è diventata l’unica occasione per incontrarsi e fare due chiacchiere». Parola di Irene e Sofia, dinamiche 50enni che si dividono tra «il sollevamento buste della spesa e il pilates da salotto» ci scherzano su. E se fuori l’occasione è ghiotta per scambiare due chiacchiere, oltre le porte automatiche è un’altra storia. Il silenzio in corsia è quasi surreale. I movimenti sono rapidi e meccanici: lista alla mano (o via Whatsapp) si marcia alla ricerca degli spaghetti di grano duro o dei biscotti per la colazione. Tutto nel minor tempo possibile: fuori c’è chi aspetta. Poi via alla cassa: il grappolo di clienti si distanzia e si guarda con sorriso spento, complice. Non sono ammessi

PROPOSTA

Francesca: perché non mettere i numeri per la fila?

Si prende il numero e si attende in auto il proprio turno. Si scende solo dopo la chiamata diffusa ovunque dall’altoparlante. Ecco l’idea antiassembramento nata da Francesca, parmigiana in fila di fronte a un megastore «per due ore e insieme ad alte duecento persone». Così ha ideato questa strategia, «naturalmente attuabile solo per i grandi supermercati muniti di parcheggio – spiega la donna che ha anche contattato una popolare catena cittadina per proporre la sua misura –. Sostanzialmente basterebbe un distributore di numeri e un altoparlante. Con l’obbligo di dover trascorrere l’attesa in auto e di poter scendere solo alla chiamata di qualche numero precedente al proprio».