«C'è una festa in casa». Ma era un ragazzo che giocava alla Playstation

SALA BAGANZA I vicini di casa hanno telefonato ai carabinieri pensando ad una festa, in realtà stava giocando alla Playstation con un volume da stadio. Il curioso episodio è accaduto a Sala Baganza e ha avuto per involontario protagonista un uomo che, preso dalla foga del gioco, non si era accorto di disturbare con un volume assordante i vicini. Questi ultimi, infatti, sentiti urla, schiamazzi e musica proveniente dall’appartamento hanno addirittura pensato che l’uomo avesse organizzato una festa clandestina - a maggior ragione vietata dalle norme vigenti a causa dell'emergenza - con chissà quanti ospiti, decidendo nel contempo di telefonare ai carabinieri e segnalare quanto stava accadendo. Nel volgere di pochi minuti una pattuglia era già sul posto e con grande sorpresa, non soltanto degli stessi militari ma anche dell’uomo che ha aperto la porta dopo aver sentito suonare il campanello, hanno potuto accertare che schiamazzi e musica altro non erano che una partita alla Playstation. L’uomo è stato dunque richiamato a tenere un comportamento più consono.

