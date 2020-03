«Cambio gomme gratis per medici e infermieri che combattono il coronavirus»

Se un medico del Maggiore ha bisogno di un cambio gomme, la manodopera è gratis. Se un infermiere ha un problema alle ruote mentre sta andando al lavoro, il gommista può raggiungerlo: lo assisterà senza farlo pagare. E così per tutto il personale sanitario impegnato nella battaglia contro il coronavirus. L’iniziativa è di Jaskaran Singh, per tutti Jasko, gommista 25enne.

«A seguito dell'emergenza sanitaria, ho pensato che anche io potrei dare il mio contributo nel mio piccolo - spiega Jasko - cercando di aiutare Parma e i suoi cittadini, che mi hanno sempre accolto e trattato come uno di loro. La città di Parma a me e alla mia famiglia non ha dato tanto, di più. Voglio aiutare chi lavora in prima linea nella lotta al virus».

Jasko è indiano e nel 1998, quando aveva poco più di tre anni, la sua famiglia è emigrata a Parma. Si è diplomato all’Ipsia in elettrotecnica e ha trascorso un anno a Parigi. Al suo ritorno, alla soglia dei vent’anni ha aperto un'attività in via Traversetolo con il fratello maggiore. «Abbiamo scelto il settore delle gomme, che in pratica sono un bene primario - racconta Jasko -. A medici, infermieri, barellieri… insomma, a chi lavora negli ospedali offro manodopera gratuita per cambiare le gomme, girarle, per la meccanica leggera e così via. Devo far pagare il prezzo del materiale ma per loro la manodopera è gratis, anche quando siamo noi a raggiungerli. Basta chiamare allo 0521-1511645, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19. Al personale sanitario rispondo anche in altri orari e alla domenica sul cellulare (346-6356178)».

Voce squillante e idee chiare, il giovane Jasko non fa mistero dell'amore per la città: «A Parma mi sento a casa, i parmigiani sono cordiali e mi sono sempre trovato bene con i miei compagni». In tempi di coronavirus, non manca l’apprensione per i famigliari, molti dei quali vivono nel Regno Unito: «Siamo preoccupati perché l’hanno gestita molto male».

A.V.