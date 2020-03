Langhirano, volontari al lavoro per produrre mascherine

ALEX BOTTI

LANGHIRANO In questo momento di emergenza una tra le criticità più preoccupanti è indubbiamente la scarsa disponibilità di mascherine protettive. Ma da Langhirano arriva un progetto che punta a contrastare questa situazione: mascherine fatte in casa, con gli stessi materiali con cui sono costruite quelle che garantiscono la maggiore protezione.

L'OBIETTIVO

Ideatrice e promotrice di questo progetto è Sonia Serra, che dopo essere riuscita a costruirne alcune in casa, sfruttando le sue capacità e i giusti materiali a disposizione, ha pensato di ampliare la produzione. L’obiettivo primario è quello di fornirne un numero sufficiente all’Assistenza Pubblica di Langhirano, con cui è stato condiviso il progetto. Proprio tramite i militi è stato possibile procurarsi il materiale con cui sono costruite le mascherine FFP3, parte essenziale per l’avvio del progetto.

IL TESSUTO

Si tratta di «tessuto non tessuto» in grado di ostacolare la diffusione del virus, che va a costituire il pezzo fondamentale del «kit di costruzione», assieme agli elastici, a guanti protettivi, ai ferretti e al filo per cucire. Dopo questa prima, indispensabile fase, si è passati al reclutamento dei volontari: è bastato un semplice post su Facebook per avere una grande adesione.

LA DISTRIBUZIONE

Già molte sono le persone attive nella produzione mentre tante altre sono in attesa, perché ora si deve affrontare il problema della distribuzione del materiale. «L’arrivo di nuove mascherine pare lungo, ma con questo progetto speriamo di poter sopperire all’emergenza del momento degli operatori dell’Assistenza Pubblica di Langhirano, che sono a corto. Una persona che dedica tutta la giornata a questo lavoro può farne tra le 20 e le 30, e per riuscirci gli basta saper cucire». L’ideatrice Sonia Serra è fiduciosa: «Ovviamente sarebbe bello poter arrivare a rifornire tutte quelle persone che ricoprono ruoli fondamentali e altrettanto a rischio come i commessi e i lavoratori nei supermercati, o assistenze pubbliche di altri paesi, insomma tutti quelli maggiormente esposti».

IL LAVAGGIO

Si perché questa idea potrebbe essere un grande progetto pilota, dal quale prendere spunto o da replicare, magari grazie ai consigli e alle dritte di Sonia che in questi giorni ha acquisito ancora più conoscenze sull’argomento e che si mette a disposizione di tutti. Con un kit di questo tipo si possono arrivare a costruire 40 pezzi di mascherine, che dopo l’uso potrebbero essere lavate una decina di volte senza che perdano il loro potenziale protettivo. Si tratta di materiale costruito in casa, e quindi non omologato, non vendibile, e comunque non adatto per figure a contatto con casi positivi, ma è comunque utilissimo.