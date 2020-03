Quegli «angeli» che sanificano le ambulanze

CHIARA DE CARLI

In questi giorni di emergenza c’è chi lavora incessantemente «dietro le quinte» per garantire la sicurezza degli operatori del soccorso e alleggerire il loro carico di lavoro.

Sono i volontari dei gruppi di Protezione civile che, 24 ore su 24, presidiano i «garage» degli ospedali di Fidenza e Parma e quello della Pubblica assistenza di Borgotaro per sanificare le ambulanze utilizzate per il trasporto dei potenziali contagiati dal Covid-19. Ad oggi, distribuite nelle tre postazioni in cui avvengono gli accessi dei potenziali contagiati, dalle loro mani sono passate circa 160 ambulanze al giorno. «In questo periodo in cui ogni minuto è prezioso, il servizio offerto dalla Protezione civile è un supporto preziosissimo per tutte le squadre di Croce rossa e Pubblica assistenza: grazie a questo servizio, che serve anche a fare sempre più squadra, i mezzi sono pronti per tornare al lavoro, completamente sanificati, nel giro di pochi minuti mentre di solito ci vuole almeno mezz’ora» ha detto il presidente della Cri Giuseppe Zammarchi, ringraziando tutti coloro che stanno dando disponibilità per coprire i turni. I primi volontari che hanno dato la disponibilità ad effettuare il servizio hanno iniziato giovedì scorso, frequentando un corso predisposto «ad hoc» per la nuova attività, e da allora l’attività non si è mai fermata, con «squadre» di due persone alla volta che, coordinati dal comitato provinciale in sinergia con i comitati locali, «ruotano» su turni da sei o dieci ore. Ernesto Azzolini, divisa della Prociv Torrile, ha già coperto tre turni e stanotte tornerà in servizio: «sto tappando i buchi: vedo che il problema è più che altro sul turno notturno che dura dieci ore e quindi cerco di rendermi disponibile. Il lavoro è abbastanza semplice, si tratta di mettere all’interno delle ambulanze delle macchine che in pochi minuti sanificano tutto l’interno in maniera efficace: la cosa più complicata è l’utilizzo corretto delle protezioni individuali. Oltretutto essendo quello un ambiente potenzialmente contaminato diventa un problema anche fare le cose banali come bere un sorso d’acqua, andare ai servizi o rispondere al telefono: tra svestirsi e rivestirsi impieghiamo una ventina di minuti».

Ernesto è un commerciante e con grande generosità ha deciso di investire questo stop forzato mettendosi a disposizione degli altri anche se a casa ha una famiglia e due genitori anziani.

«Questa attività è più rischiosa rispetto a quelle che come Prociv facciamo abitualmente ma è importante: le ambulanze in questo periodo non si fermano mai e quindi mi sono chiesto cosa potevo fare per dare il mio contributo».

Un contributo generoso che non si limita alle ore di sonno perse ma anche alla scelta di osservare in casa un isolamento parziale: «per precauzione, ho attrezzato una stanzetta e un bagno al piano terra di casa in modo da mantenere le distanze di sicurezza e anche a pranzo e cena faccio il “secondo turno”».

Il servizio offerto dalla Protezione civile, mirato a supportare chi è «in prima linea» nel gestire il gran numero di emergenze che emergono quotidianamente, si aggiunge alle attività attivate a sostegno della popolazione del territorio in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni.