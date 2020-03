Ruba la spesa e scappa: acciuffata da due camionisti

MARIAGRAZIA MANGHI

PONTETARO Avevano pensato di fare la spesa e di andarsene senza pagare, ma non hanno fatto i conti con la prontezza e il senso civico di due autotrasportatori della zona, che hanno sventato il furto.

È successo a Pontetaro di Noceto venerdì verso le 18.30 nel parcheggio del supermercato Paladini. «Avevamo terminato la nostra giornata lavorativa e ci siamo fermati per acquistare una birra e rilassarci qualche minuto prima di tornare a casa - dicono i due camionisti uno residente a Noceto e l'altro a Madregolo, entrambi in forza alla ditta Aimi Trasporti di Fontevivo - quando abbiamo visto il signor Ennio Paladini uscire velocemente dal supermercato indicando una giovane donna, una italiana abbiamo poi saputo, che se la stava dando a gambe levate con due grosse borse colme di prodotti. Il proprietario chiamava a gran voce i carabinieri che con una pattuglia stavano controllando il traffico proprio dall’altro lato della strada. Abbiamo intuito cosa fosse successo e non ci abbiamo pensato un attimo a rincorrerla».

La donna, 35 anni, ha cercato di far perdere le tracce dirigendosi verso il retro dell’hotel San Marco, ma è stata raggiunta da uno dei camionisti e immediatamente dopo dai carabinieri.

Con lei, all’interno del punto vendita, probabilmente c’era anche un complice, un giovane uomo che potrebbe essere identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

La coppia non sarebbe nuova a reati di questo genere. Ennio Paladini ha regalato ai due camionisti qualche bottiglia di vino in segno di ringraziamento «Non sono capace di girami dall’altra parte - ha detto uno di loro - Se succedesse lo farei ancora, senza pensarci».