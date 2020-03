«Io, parmigiana, nella Bergamo che soffre»

Niente come la condivisione del dolore avvicina le persone, niente più di questo crea nuovi sensi di fratellanza e di appartenenza. Maria Cristina Borchini, trasferitasi anni fa dalla nostra provincia a Bergamo, mai come in questi giorni si è sentita parte della sua nuova realtà. Con una lettera alla Gazzetta ha voluto esprimere tutto il suo dolore e il suo amore per la gente di questa città, la sua città.

«Bergamo non canta. Qui lo sappiamo - scrive Maria Cristina Borchini -. Io da parmense che vive a Bergamo da anni, non canto; qui nessuno ne ha voglia e non vorremmo neanche vederli quei concertini improvvisati che i filmati social diffondono; non consolano, non danno forza. Non fa parte dell'anima di questa gente... ormai l'ho capito».

«Mentre nelle altre città italiane i "flash mob" dei balconi sono diventati quasi un rito per non dire un happening gioioso, qui, in Città, Alta e Bassa, nelle valli operose duramente colpite, nella Bassa delle cascine che furono quelle degli "Zoccoli" di Olmi, in questi posti è silenzio, squarciato soltanto dalle sirene delle ambulanze; solo uno - e poi mai più - solo un applauso verso quei tanti che con la stessa determinazione e dedizione dei loro nonni muratori, minatori e boscaioli emigrati, stanno facendo il loro lavoro negli ospedali».

«Bergamo non canta, conta. I morti. Questo accidente si sta lasciando alle spalle nomi e volti di chi conoscevi di vista e incontravi andando a comprare il giornale o il pane, di coloro che hanno contribuito alla rinascita dell'Italia postbellica: manifatture, meccanica, edilizia... laboriosi, silenziosi, rudi e grezzi per un'emiliana come me: è impossibile non accorgersene se vivi qui».

«Solo a Bergamo non si canta. Piuttosto sui davanzali delle finestre si lasciano candele accese per tutte le notti, quasi a dare un ultimo saluto a quel parente, quell’amico, quel conoscente. Qui si ha paura. E quindi Bergamo è in casa. Credo che molti preghino, perché sì, si prega ancora in questa terra, forse non in chiesa, non più in quelle chiese, ormai piene di bare. Non si può più farlo in chiesa, in queste grandi chiese i cui campanili, in Città come nelle valli martoriate, sono sempre state l'equivalente di quelle torri dei signorotti feudali: qui il potere - la forza - è sempre stato della Fede e del lavoro. E sono chiese grandi...»

«La mentalità ereditata dai Calvinisti che ancora qui abitano, fa sì che si resista, si resista al suono continuo e lancinante delle sirene che ormai contiamo... "forse oggi meno di ieri... forse, speriamo"... E stanotte un altro suono, un rombo di motori: e ti svegli e come un pugno vedi le immagini dei camion militari, l'esercito e la teoria delle bare in viaggio per i crematori... Nella strada che è uno dei borghi che conducono al cuore della Città, ma che adesso è percorso per allontanare questi bergamaschi dalla loro Città, verso chissà dove...».

«Bergamo è straziata, io sono straziata».

«Quando tutto questo sarà finito, non ci sarà da festeggiare ma - come qualcuno ha già scritto - si canterà, si canterà per ricordare il tuo vicino anziano che ti prendeva in giro per la cantilena della parlata, perché non ti piaceva la "polenta e osei", che mandavi al diavolo ogni volta che appendeva alla finestra la bandiera atalantina... sì forse... forse si canterà».

«Ma io questa gente ormai la conosco un po': il loro e anche il mio sarà "un canto muto". Sarà il canto di gente non solita a manifestare i propri sentimenti. Sarà un canto di dolore, tutti lo sappiamo che sarà così».

«E per questo tutti lo sentiranno. E tutti ne saranno ammutoliti, perché l'assenza di questi uomini e donne sarà per me e per tutti "un'acuta presenza". Sono straziata. Forza Bergamo, forza bergamaschi, siete "Berghem de Sass": sogno ancora di tornare nella mia Parma. Ma se questa tragedia passerà forse mi sentirò come voi. E forse resterò qui, con voi mi rimboccherò le maniche per ricominciare. Mi rimboccherò le maniche come da voi ho imparato a fare». r.c.