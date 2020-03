Un'infermiera: fermatevi, per fermare il contagio

Giulia Riccò è un'infermiera del Maggiore. In una delle tregue della prima linea ha deciso di scrivere una lunga lettera alla Gazzetta, per spiegare la dimensione dell'emergenza che si trova ad affrontare con tutto il personale dell'ospedale. «Credo che la situazione non sia chiara - scrive -. Credo che non sia chiaro alla maggior parte della gente che va ancora in giro senza una reale necessità: il problema è che non si respira. Non è che non respirano i vecchi, gli ammalati, gli altri... a non respirare puoi essere tu! Il tuo vicino di casa, il tuo amico, tuo padre».

«Non è l'influenza che conosci, non è febbre e tosse, non è nulla di tutto ciò: è desaturazione, è mancanza di aria, è niente ossigeno, nonostante le maschere, le terapie, i caschi».

«Sono un'infermiera, lavoro all'ospedale di Parma in un reparto che da due settimane si è trasformato in Covid19 e chi sa ancora per quanto tempo lo sarà. Questo dipende da te. Tu che stai leggendo, devi fare la tua parte. Non credere che io sia un eroe o chi sa cosa: sto facendo quello che faccio tutti i giorni, metto cuore anima e cervello nel mio lavoro, come tanti. Ma tu, tu invece devi fare una cosa nuova. Un vaccino non c'è al momento e considerato che anche gli antibiotici cominciano a scarseggiare, che i letti non sono sufficienti, che i morti non si sa più dove metterli, che le maschere di ossigeno ad alto flusso sono insufficienti e sembrano non fare mai abbastanza, considerato tutto questo, l'unico che può cambiare questa situazione sei tu».

«Tu che restando in casa eviti che il virus si diffonda».

«Se davvero il virus troverà le strade vuote, le persone davanti a un pc e non una a fianco all'altra, allora solo così morirà e tu sarai l'eroe. Morirà grazie a noi, grazie a te, sarai più potente del vaccino, sarai la salvezza. Torneremo a viaggiare, a cenare in compagnia, a stare insieme, ad abbracciarci».

«A ogni turno vedo persone giovani, in salute, in forma, che non ce la fanno. Io e le mie colleghe piene di energia, di voglia di non arrenderci diciamo: "Ma come? Proviamo con altro, proviamo ancora, poche ore fa mi ha chiesto di aiutarlo a bere, gli ho stretto la mano, ho sentito la sua famiglia...". E i rianimatori rispondono: "Non c'e più nulla da fare". È come se fosse un gioco, è come se Dio avesse spento un interruttore su quella persona. E allora via, che entra un altro ammalato, un altro che era da tre giorni su una barella o su una sedia in Pronto soccorso, che ringrazia ora di avere un letto vero e un cuscino, che però non ce la fa a mangiare, che vomita, tossisce sangue, desatura. E noi ancora a fare tutto il possibile, a essergli vicino, a non farlo sentire solo. Dopo una vita piena, in salute, con tanti affetti, si ritrova davanti a un'infermiera di cui vede solo gli occhi a raccontarle cosa ha capito della vita e a commuoversi mentre ascolta gli audio del gruppo "Famiglia " su whatsapp».

«Tutto ciò é surreale. Fermalo. Puoi farlo, fermandoti». r.c.