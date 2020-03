Un rianimatore bussetano: più concretezza

«Sono giorni e notti di dolore, di disperazione. Nonostante l’impegno profuso con una dedizione totale da noi medici e da tutto il personale ospedaliero, la situazione è drammatica». A lanciare questo grido, di allarme e di dolore, è il bussetano Marco Gardini, anestesista rianimatore all’Asst di Cremona, provincia che confina con la nostra e a sua volta molto colpita dalla pandemia.

«E’ urgente trovare una soluzione contro il dilagare di questo virus mortale - prosegue il medico -. La mia esperienza decennale di anestesista rianimatore, verificata sulla trincea odierna, indica che c’è un'unica strada da percorrere: l’impegno costante e convergente sulla diagnosi e sull’isolamento precoce delle persone che non hanno malessere, gli "asintomatici", e quelli dal malessere lieve, i "paucisintomatici". In tutto il mondo pochi Stati sono riusciti ad arginare l’epidemia: Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Singapore. Tutti paesi che dovettero affrontare la "Sars" di un decennio fa, e che vinsero la battaglia concentrando il loro enorme sforzo nella diagnosi e nell’isolamento dei casi potenzialmente infettanti. Questo fu possibile perché i pazienti in fase "paucisintomatica" o "asintomatica" della malattia furono identificati tramite lo screening delle persone venute a contatto con malati».

«In Italia questo sforzo è stato abbandonato troppo presto: ci siamo dedicati esclusivamente a due obiettivi. Trovare i posti aggiuntivi in terapia intensiva e i famosi respiratori. Strumenti certamente utili, ma non determinanti: infatti l’esiguità del numero degli anestesisti rianimatori italiani è tale che rischieremmo di avere tanti posti di terapia molto meno intensiva di quello che dovrebbe essere. Per esperienza, i malati di covid-19 richiedono cure intensive che necessitano di notevoli risorse mediche ed infermieristiche, ora insufficienti».

«Credo pertanto che lo sforzo economico ed organizzativo dovrebbe essere in parte dirottato sull’acquisto e sull’adeguamento delle attrezzature di laboratorio per l'analisi Rt-Pcr dei tamponi in modo capillare, coinvolgendo tutti gli ospedali dotati di laboratorio analisi e sopratutto i laboratori privati presenti in ogni comune. Data la diffusione della patologia, un sistema centralistico è fallimentare in partenza». «Occorre invece - prosegue Gardini - creare centri di coordinamento comunali che si occupino di diagnosi dei malati e sopratutto delle persone dello stesso territorio con le quali avevano contatti. Questo favorirebbe il rallentamento dell’azione dei cosidetti driver, cioè i propagatori dell’infezione: cosa che, unita alle misure di isolamento, permetterebbe veramente un appiattimento della curva del contagio. Evento che purtroppo oggi è lontanissimo».

«Dopo l’invito dell’Oms ad estendere gli sforzi diagnostici, abbiamo sentito a livello politico regionale delle promesse in tal senso, ma stiamo ancora aspettando un’azione rapida e incisiva che trascenda gli ostacoli burocratici - come quello stupidamente legato alla privacy - per mettere in isolamento chi può trasmettere l’infezione».

«Inoltre, al momento attuale i tamponi vengono eseguiti solo a troppo pochi individui, anche tra i sintomatici: restano dunque senza diagnosi, e quindi senza adeguato isolamento, tanti pazienti con manifestazioni lievi, in tal modo esponendo i colleghi di lavoro, oltre che i famigliari, al rischio di un aumento esponenziale del contagio».

«Per non parlare dell’insufficiente tutela degli operatori sanitari, ai quali, dato il pericolo quotidiano e la carenza cronica dei dispositivi di protezione individuale, era stato promesso un adeguato screening atto a salvaguardare la salute di medici, infermieri, tecnici e le loro famiglie. Promesse che non hanno avuto seguito: molti di noi vengono abilitati al lavoro anche se colpiti da sintomi parainfluenzali, in attesa di un tampone che non arriva mai».

«Dai comunicati quotidiani della Protezione civile emerge infine un dato molto preoccupante: la seconda regione italiana per numero di contagiati, l’Emilia-Romagna, ha effettuato un numero di tamponi minimo rispetto a Lombardia e Veneto. Questo significa esporre i cittadini a un pericolo di contagio molto più elevato, visto che tanti casi di infettati risultano non diagnosticati e quindi non isolati, ma liberi di contagiare. E’ urgente oggi più che mai cambiare rotta immediatamente: i virus purtroppo non sono sensibili alla politica del proclamare al posto di quella del fare. Una prassi, questa, che è il male incurabile del nostro Paese».

«La strada, lunga e faticosa, per la guarigione passa quindi per tre punti critici - conclude il medico - il distanziamento sociale, la diagnosi e l’isolamento precoce dei casi asintomatici o paucisintomatici e dei loro contatti; e la tutela del personale sanitario. Non abbiamo più tempo. Senza immediati interventi concreti saremo sopraffatti dalla pandemia». r.c.