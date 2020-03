Arrivano dal web guanti e mascherine per accudire Matteo

ALEX BOTTI

LANGHIRANO La solidarietà è sempre stata una caratteristica forte nelle persone dei nostri territori, ed ora la è più che mai. Basta un post su Facebook per attivare chiunque possa dare una mano o essere d’aiuto. Lo sa bene Monia Ronconi, che abita a Langhirano, e che nei giorni scorsi si è trovata in difficoltà. Il problema? In famiglia non avevano più guanti monouso che utilizzano quotidianamente per le normali pratiche di cui necessità suo fratello Matteo, tetraplegico a causa di un incidente. «Io abito a Langhirano, mentre i miei genitori con mio fratello a Parma. Ovviamente anche loro stanno rispettando il più possibile le norme vigenti e quindi escono il meno possibile, anche per fare la spesa. Una mattina mia madre mi ha chiamata per dirmi che non riuscivano più a trovare i guanti che acquistano abitualmente. Da nessuna parte. Probabilmente a causa dell’acquisto smodato di alcuni». È a quel momento che a Monia è venuta l’idea di chiedere aiuto su FB, perché con queste norme non poteva mettersi alla ricerca girando personalmente tutti i supermercati.

«La risposta è andata oltre le aspettative. In tanti amici mi hanno scritto per darmi la loro disponibilità, sia con i guanti che erano il nostro bisogno più urgente, sia per le mascherine». Il suo ringraziamento arriva col cuore. «Sono stati davvero tantissimi, ed in particolar modo vorrei ringraziare Mario Chiastra, l’Assistenza Pubblica di Parma, e Sonia Serra» .Poi una riflessione: «Abbiate buon senso quando andate a fare la spesa, soprattutto nell’acquisto di questi dispositivi, non compratene a più non posso perché per altre persone sono di fondamentale importanza, e lasciarli senza può diventare un problema serio».