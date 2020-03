Chiusi 46 uffici postali. Altri aperti a giorni alterni

Chiuso tutto tranne i servizi essenziali. E tra questi ci sono gli uffici postali. Ma già da qualche giorno, tuttavia, i parmigiani hanno scoperto che parecchi uffici, in città e in provincia, sono in realtà chiusi. E da più parti ci si è chiesto cosa stesse succedendo. In realtà, le poste sono realmente un servizio fondamentale e per questo è stato deciso che il servizio venga comunque erogato. Prevedendo, però, una rimodulazione delle aperture e delle attività secondo quanto stabilito dal Governo nel decreto «Cura Italia».

In pratica, si è stabilito di garantire un numero minimo di uffici postali, aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune. Questo significa che sono state ridotte le aperture pomeridiane degli uffici aperti su doppio turno (ma resta almeno un ufficio a doppio turno, nei Comuni con oltre 150.000 abitanti come Parma) mentre quelli aperti solo al mattino, osserveranno aperture a giorni alterni.

Tutto a posto quindi? Non proprio: perché poi basta scorrere l'elenco degli uffici realmente aperti per vedere che nella nostra provincia sono ben 46 su un totale di 114 gli sportelli postali chiusi. Fino ad una data che ancora non è stata fissata.

Ovviamente resteranno attivi gli sportelli automatici Postamat ma ormai da più parti si segnalano disservizi e casi, frequenti, di sportelli che hanno esaurito i contanti. Obbligando i clienti a vagare in cerca di un prelievo possibile.

Ma in città quali sono quelli che garantiscono un servizio? L'unico che resterà funzionante dal mattino fino alle 18 dal lunedì al venerdì (il sabato fino alle 12.35) è l'ufficio centrale di via Pisacane mentre, sempre in città, saranno aperti tutte le mattine quelli di via Montebello, via Venezia e San Lazzaro al pari di quello di piazzale Longo a Fidenza.