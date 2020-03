Fornovo: in giro senza motivo. E uno aveva anche della droga: 3 denunciati

FORNOVO - Tre giovani denunciati a piede libero. Tre raggazzi che non hanno rispettato le regole di condotta da osservare rigorosamente. E’ accaduto a Fornovo, l’altro ieri, nell’ambito dei controlli effettuati nel capoluogo e sul territorio dai carabinieri, per far valere le regole contenute nel decreto del presidente del consiglio dei ministri che ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I tre ragazzi, tutti maggiorenni, si trovavano senza giustificato motivo e senza rispettare il divieto di assembramento e di mantenimento delle distanze tra loro, all’interno del cortile della scuola media.

I tre si sono dati alla fuga ma sono stati fermati e portati in caserma. Uno di loro, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di un quantitativo di marjuana e di un bilancino. Due elementi che uniti indicavano che non si trattava di uso personale ma di detenzione a fini di spaccio.

I giovani sono stati quindi denunciati per non aver rispettato il decreto, in base all’articolo 650 del codice penale: per il possessore di sostanze stupefacenti si è inoltre aggiunta anche la denuncia per spaccio.

Nei giorni passati sono state diverse le denunce per violazione del dPcm.

Le denunce sono scattate non solo a Fornovo, ma anche nei comuni limitrofi.

Domenica, durante l’attività di controllo delle viabilità, i carabinieri hanno anche proceduto al sequestro preventivo di un’auto.

Al volante della vettura c’era infatti un cittadino che non aveva giustificati motivi, né di lavoro né di necessità, per trovarsi al di fuori del comune di residenza in quel momento. Do.C.