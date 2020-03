Maria Angela Gelati: “Come elaborare il lutto“

FRANCESCO MONACO

Nessun sentimento è più intimo e privato del dolore causato da una perdita. Ma proprio in questi giorni terribili che ci sferzano l'anima come frustate, e nei quali il lutto - già per di per sè inesorabile - tocca ciascuno di noi quasi quotidianamente, dobbiamo imparare ad affrontarlo in modo diverso, nuovo e sconosciuto proprio come questo maledetto virus. I nostri cari soffrono lontano da noi, non possiamo accudirli, accarezzarli, tener loro la mano, trasmettere il nostro amore. Certo, ci sono medici e infermieri in trincea, ed è alla loro professionalità e alla loro abnegazione che li affidiamo. Lo faremmo comunque. Ma non possiamo aggiungere nulla di nostro. E se non tornano a casa, ci sarà impossibile vederli un'ultima volta, raccoglierci e abbracciarsi durante un rito funebre, cercare conforto nelle condoglianze. Restiamo soli con le nostre lacrime, muti e inerti, magari con la tv accesa e il sugo sul fuoco, prigionieri di un dolore dentro che non possiamo liberare.

«Ciò che preoccupa non è solo il rischio di stare male e quello di morire - osserva Maria Angela Gelati, tanatologa e organizzatrice della rassegna “Il rumore del lutto”, di cui è prevista in autunno la XIV edizione –, è la quarantena, il tirante sanitario che isola e separa le famiglie, l’apprensione e comunque l’antica struttura di un ossessivo concetto della morte che avevamo completamente archiviato. Tuttavia, il “memento mori” che avevamo messo nel cassetto torna prepotente nella nostra quotidianità. Inutile dire che non si è preparati a confrontarci con questa diffusa e invasiva precarietà».

L'utilizzo, ormai comune a tutti, dei social e di whatsapp, può essere una modalità diretta, ma non vincolante, per esprimere condoglianze o addirittura per annunciare personalmente di aver subito un lutto. In questo senso le modalità di partecipazione erano già cambiate?

«Il linguaggio umano è un espediente potentissimo per affrontare e superare il dolore legato alla morte. “Sconfiggere la morte”, respingerne la negatività con il dialogo, consente ai sopravvissuti di superare “la crisi” del dopo morte. Facebook ha rivoluzionato in maniera radicale gli ambiti sociali e culturali rispetto al passato. La conoscenza e la gestione delle regole di Facebook e dei social network in generale, andrebbero inserite in un percorso scrupoloso di Death Education, altrimenti la già non semplice relazione che abbiamo con la morte e i defunti si complicherebbe ulteriormente. L’esposizione quotidiana attraverso i social di tutto quanto ci riguarda, determina una confusione costante tra pubblico e privato, determinando spesso una assenza di distanza e al contempo una forma di recitazione, volte a ridurre ogni utente a una mera immagine di sé. Purtroppo in questi giorni di emergenza non sono disponibili strumenti di conforto, se non quelli virtuali, ma che non possono essere paragonati all’essere presenti, alla forza di un abbraccio o di una carezza».

Questa sorta di resilienza quotidiana cui dobbiamo forzatamente abituarci in questo periodo, è un fattore che può alleviare o acuire l'elaborazione del lutto?

«Quando una persona che amiamo muore, sperimentiamo cosa significhi veramente perdere un proprio caro e quale dolore ingeneri. Poiché al momento non è possibile celebrare il rito dell'ultimo saluto al defunto, è molto importante, raggiungere le famiglie - anche se solo telefonicamente - per esprimere loro vicinanza, perché la dimensione collettiva del lutto apre uno spazio alla condivisione del dolore. Nella quotidianità della propria abitazione, è possibile individuare uno spazio e un tempo in cui le persone in lutto possono confrontarsi con il sentimento di perdita e solitudine, almeno sino a quando non sarà possibile la celebrazione dei riti funebri di suffragio. Ci sono molti modi per esprimere e onorare la memoria di chi è venuto a mancare in questi giorni, per esempio realizzando un album con le fotografie dei momenti passati insieme, un diario con scritti e disegni, piantare un albero o far crescere una pianta sulla finestra o sul balcone. Creare un rituale con l'accensione di una candela e la pronuncia ad alta voce di una poesia o di una preghiera è un modo simbolico per ricordare il caro, valorizzando così un momento significativo di contenimento delle emozioni del lutto».

Quali sono i temi della prossima edizione, tra l'altro inserita negli eventi di Parma 2020? O alla luce di questo inatteso tsunami emotivo saranno apportate variazioni al programma?

«Il tema della prossima edizione sarà Verità. Il programma della manifestazione è in buona parte definito ma quanto sta accadendo influirà molto probabilmente sulla scelta di eventi collegati alla situazione attuale».