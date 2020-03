Tardio: «Sono tornato a lavorare per aiutare i malati. Il virus allontana le famiglie»

MARA VAROLI

Un virus che, oltre a uccidere, allontana gli affetti più cari. Anzi, «divide le famiglie» e le persone sono sempre più sole: chi è costretto in un letto di ospedale e chi è a casa ad aspettare che il telefono squilli, per avere notizie del proprio genitore o del proprio figlio.

Così Sergio Michele Tardio, medico in pensione, è tornato «sul campo» per dare un contributo alla lotta contro l’epidemia. Ex responsabile del reparto Trattamento Intensivo del Diabete e delle sue Complicanze all'ospedale Maggiore, Tardio è a riposo dal luglio 2016, ma da una settimana si è rimesso il camicie, dopo aver risposto alla chiamata per aiutare i colleghi impegnati nella battaglia al Coronavirus. E ogni giorno per 5 o 7 ore va al «lavoro» alle Torri delle Medicine: «L'ordine dei medici ha chiesto la disponibilità ai pensionati e io l'ho data - racconta Sergio Michele Tardio, 69 anni -. L'Azienda ospedaliera di Parma mi ha contattato per dare una mano: siccome noi pensionati siamo liberi professionisti non abbiamo coperture Inail e così siamo stati impiegati in lavori di supporto ai colleghi impegnati in prima linea, in modo da avere un rischio di contagio più basso».

Qual è il suo compito?

«A me è stato chiesto di fare da tramite tra i reparti delle Torri delle Medicine convertiti a letti per covid-19 e i parenti a casa - continua Tardio -. Tre piani con circa 46 letti a piano, per cui si parla di circa 140 pazienti. Sulla base del rapporto sintetico per ciascun paziente io informo le famiglie: avverto ogni giorno se il malato è migliorato, se è peggiorato, se è stazionario o se la prognosi è riservata. L'azienda ospedaliera ha blindato i reparti e i parenti devono rimanere a casa, anche perché molti sono stati naturalmente a contatto con il malato e quindi bisogna valutare se sviluppano i sintomi della malattia. Da qui la necessità che qualcuno li informi sull'andamento clinico dei propri cari».

Qual è la situazione?

«L'impegno dei colleghi è ammirevole. E a livello di assistenza e cura la situazione è di estrema emergenza: lo sforzo sanitario è enorme con turni massacranti per i miei colleghi. Il mio e quello di altri pensionati è un piccolo aiuto, ma è ciò che possiamo fare per la causa comune e sconfiggere l'epidemia».

Chi sono questi pazienti?

«Il 70 per cento è di sesso maschile e l'età media è over 65 con punte a 91 anni. Per fortuna, i giovani sono pochi, ma ci sono alcuni 50enni con polmoniti gravi. Tutti hanno bisogno di essere curati nel migliore dei modi, come fanno i colleghi nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali».

Una missione importante e molto difficile...

«Gli unici contatti che il paziente può avere con i parenti sono solo telefonici, anche se è difficile parlare quando si hanno supporti respiratori come il casco o la mascherina. È un virus che divide le famiglie e questa è la tragedia ulteriore. Il nostro compito è quello di evitare che i famigliari si sentano abbandonati. E i pazienti sono più tranquilli a sapere che i propri cari sono informati costantemente».

Quando un paziente si aggrava, come fa a trovare le parole per avvertire i parenti?

«La verità bisogna sempre dirla, con le parole adatte, che derivano da un'esperienza di 45 anni da medico. Verità sia quando i pazienti migliorano sia quando peggiorano: fa parte del nostro mestiere. E purtroppo capita anche di comunicare i decessi».

Come si fa a informare un famigliare che il proprio caro è morto?

«Non è facile, devi interpretare lo stato d'animo dell'interlocutore e tutto dipende da caso a caso. In genere i famigliari sono preparati e pronti a una prognosi infausta: quando suona il telefono temono per la possibile notizia dell'evento luttuoso, anche perché purtroppo la mortalità è elevata. Ci vuole rispetto e professionalità per dire che nonostante l'impegno del personale medico, non è stato possibile salvare il paziente. Le parole sono diverse da caso a caso, tutto dipende dalla capacità dell'interlocutore a capire la situazione. La morte di una persona cara è uno degli eventi più drammatici della vita: questo un medico lo sa».

Essere lontano dal proprio genitore o addirittura dal figlio per l'ultimo respiro è terribile: come si fa in seguito a elaborare il lutto?

«Stare lontano è ancora peggio. I parenti non possono nemmeno dare l'estremo saluto, che aiuta a comprendere la perdita del proprio caro. E così viene meno la consapevolezza della morte, perché l'ultimo ricordo che i famigliari hanno è il saluto all’ingresso in ospedale. L'epidemia oltre a stravolgere completamente la nostra vita affettiva, perché si è lontani, comporta anche la difficoltà di elaborare il lutto per la perdita di una persona cara».

Sono tanti i pazienti gravi?

«Purtroppo sì. Pazienti con patologie pregresse, come diabete, ipertensione, cardiopatie, vasculopatie o malattie polmonari, controllate con i farmaci, possono sviluppare polmoniti più gravi».

Una missione complicata la sua a livello emotivo?

«Noi siamo dei professionisti e dobbiamo lasciare da parte le emozioni se vogliamo essere adeguati al ruolo e utili alla società. Ciò non toglie che le emozioni ci siano: nessuno in questa situazione può dire di sentirsi bene. Siamo preoccupati per i pazienti, per i loro parenti, per i nostri famigliari e per noi stessi, ma noi dobbiamo continuare a intervenire con tutte le nostre capacità. In 45 anni di lavoro non mi ero mai trovato in una situazione così, con un nemico così terribile da combattere: l' arma principale per sconfiggerlo, di cui oggi disponiamo, è ridurre le occasioni di contagio, perché la terapia di queste infezioni non è ancora definitiva anche se sono in corso alcuni studi scientifici per elaborare strategie terapeutiche sempre più efficaci».