«I medicinali ospedalieri possiamo distribuirli tutti noi»

I farmacisti chiedono di poter distribuire tutti i farmaci, e non solo una parte come accade tuttora, il cui ritiro è previsto all'ospedale e criticano la Regione che, invece, ha optato per altre soluzioni. Sulla gestione dei farmaci in tempo di Coronavirus dure critiche sulla Regione piovono, infatti, da parte dei farmacisti e di CittadinanzaAttiva. «La Regione Emilia-Romagna - si legge in un comunicato diffuso da Federfarma e Assofarm, sigle che raggruppano rispettivamente le farmacie private e comunali, e CittadinanzaAttiva, organizzazione che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, anche attraverso il tribunale del malato - ha fatto scelte incomprensibili. Soluzioni macchinose per il cittadino e un insulto ai farmacisti in prima linea». Queste associazioni contestano le decisioni relative alla modalità di distribuzione dei farmaci solitamente ritirati nelle farmacie ospedaliere.

«Sappiamo tutti che le persone in questi giorni devono stare a casa e girare il meno possibile - spiega Alessandro Merli, presidente di Federfarma Parma che raggruppa le farmacie della città e della provincia -. Noi, da anni, come farmacie abbiamo una collaborazione aperta con l'Azienda Usl per cui molti farmaci di proprietà della farmacia dell'ospedale vengono, tramite i nostri fornitori abituali, portati alle farmacie. Viene chiamata distribuzione per conto». In questo momento di emergenza per il Coronavirus e di grande attenzione agli spostamenti delle persone «noi avevamo chiesto e ci aspettavamo che questo elenco di farmaci della distribuzione per conto venisse allargato a tutti i farmaci che vengono distribuiti all'ospedale. Invece, sono state create nuove forme per consegnarle ai cittadini tramite figure, molte volte volontari, che non sono però professionisti della distribuzione del farmaco». Gente, insomma, che consegna e che, «non qui da noi, ma in altre province della nostra regione, ha anche commesso degli errori. Allora, evitiamo gli errori. Esiste un sistema rodato che può essere utilizzato. Noi, tra l'altro, già pagati a consegna con le cifre più basse d'Italia, ci siamo anche offerti in questo periodo di emergenza di fare il lavoro gratuitamente. Anziché far andare la gente all'ospedale o affidare le consegne a volontari, che devono anche essere rimborsati, lasciatele fare a noi. Non mi spiego, perciò, il senso di questa decisione. Stanno creando un nuovo sistema parallelo».

Parole dure anche da altri. «Abbiamo chiesto a viva voce a tutte le regioni di adottare un modello di prossimità - spiega Anna Baldini, responsabile di CittadinanzaAttiva Emilia-Romagna - favorendo così i bisogni delle persone in condizioni di fragilità. Quello che la Regione sembra non aver compreso è che i malati riconoscono nella farmacia un luogo amico, dove trovano non solo il farmaco di cui hanno bisogno, ma personale preparato a rispondere a tutti loro dubbi». «Era e resta doveroso - dichiara Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma - agevolare i singoli cittadini, con particolare riferimento ai pazienti cronici, distribuendo, con le modalità già in essere di convenzionata e Dpc, tutti i farmaci oltre che i dispositivi medici dell’assistenza integrativa (stomi, siringhe, strisce per diabetici, ecc.). Prima ancora che arrivassero i decreti che hanno imposto alle persone di rimanere in casa, abbiamo sollevato l’assurdità di imporre loro lunghe file e spostamenti nelle strutture ospedaliere, per un servizio che potrebbero trovare sotto casa o addirittura ricevere a domicilio».

«Lo riteniamo anche un insulto alla categoria dei farmacisti, che sono invece in prima linea in questa battaglia, che è di tutti» commenta il presidente Assofarm Ernesto Toschi.

Sulla scarsità di saturimetri (strumenti che permettono di conoscere la quantità di ossigeno presente nel sangue), infine, ancora Merli spiega che «i costi elevatissimi sul mercato fanno sì che sia quasi impossibile trovarli. Bisogna, poi, riflettere sulla correttezza del loro utilizzo. Ma è un discorso che non compete a noi»

M. Cep.