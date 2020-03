«Via ai medici a casa per assistere i pazienti isolati»

MARA VAROLI

«Abbiamo messo in rete quegli strumenti di governo che ci permettono di gestire al meglio la situazione, grazie a un impegno comune di tutti».

Anche il commissario straordinario dell'Azienda Usl di Parma Elena Saccenti in questa battaglia al Coronavirus è sempre al lavoro per incrementare e ottimizzare le risorse sul territorio: «Con il riassetto ospedaliero - spiega - si è realizzato un maggiore coordinamento e una conoscenza in tempo reale della disponibilità dei posti letto e quindi un migliore utilizzo degli stessi. Ma anche con un maggiore coordinamento delle terapie intensive di Parma e di Fidenza». Oggi le strutture ospedaliere lavorano in rete e questa riorganizzazione ha agevolato gli accessi e non solo: «È il Maggiore che funge da ospedale hub e quindi da punto di riferimento - continua Saccenti -: in una visione unitaria c'è una maggiore consapevolezza dei posti e di tutte le altre forze in campo».

Qual è la situazione all'ospedale di Vaio?

«Vaio è di fatto da giorni un ospedale Covid. Il Pronto soccorso è ancora aperto per i pazienti che accusano altre patologie, per i quali se emerge la necessità di un ricovero c'è il trasferimento a Parma. Proprio perché l'ospedale di Fidenza accoglie solo pazienti Covid».

Quanti posti letto ci sono a Vaio?

«Con la riconversione di tutti i posti letto, anche quelli degli ambulatori della Neurologia e quelli della Rianimazione, il totale della disponibilità è di 308: da 6 posti letto la Rianimazione è salita a 15, utilizzando le sale operatorie; l'ala nuova, il corpo M, con tre piani Covid arriva fino a 74. Le persone ricoverate a Vaio sono 257 e in Rianimazione 14 su 15. Ci sono quindi dei posti letto non ancora occupati ma il flusso è continuo».

E il personale medico-infermieristico è sufficiente?

«Il personale è stato incrementato, attraverso assunzioni straordinarie, collaborazioni e l'apporto di specializzanti. E anche con l'inserimento di medici che svolgono attività territoriale. Nonostante questo, il personale sta comunque soffrendo, in quanto l'impegno è assai importante: al di là della specialità, sono tutti impegnati nell'attività Covid. Per cui, c'è ancora bisogno di personale medico, come anestesisti, internisti e pneumologi, così come di infermieri e operatori sanitari. Con l'allestimento di nuovi posti letto bisogna necessariamente aumentare l'organico, con assunzioni straordinarie e personale interinale».

Qual è invece la situazione all'ospedale di Borgotaro?

«Il Santa Maria è un ospedale Covid, ma non tutti i 98 posti letto attivati sono al momento utilizzati per questi pazienti, che attualmente sono 65. Progressivamente con le dimissioni e i trasferimenti, anche l'ospedale di Borgotaro sarà una struttura esclusivamente Covid. È chiaro che invece i pazienti più gravi con necessità di terapia intensiva accedono direttamente all'ospedale di Parma».

Anche a Borgotaro l'organico è in sofferenza?

«Si stanno facendo dei potenziamenti soprattutto per il personale infermieristico. C'è ancora bisogno di infermieri e medici per assicurare la copertura dei turni».

Tanti pazienti ricoverati ma anche tanti pazienti a casa, che devono rimanere in isolamento: ci sono novità per l'assistenza e la cura a domicilio?

«Abbiamo finalmente definito con i sindacati e l'ordine dei medici le attività della Unità speciali continuità assistenziali e cioè di medici sul territorio, che andranno a casa dei pazienti per assicurare l'assistenza: sia pazienti che sono stati dimessi ma non ancora completamente guariti sia pazienti che non sono mai stati ricoverati. L'obiettivo è quello di incrementare l'assistenza a domicilio sia medica che infermieristica. E dopo il reclutamento e la formazione, lunedì partiremo con la nuova attività territoriale e con l'obiettivo di mettere in campo 11 unità: ricordiamo che per ogni unità ci sono più medici».

Cosa risponde alla richiesta da parte di medici, pediatri, politici, ma anche di semplici cittadini, di aumentare il numero dei tamponi?

«Fino a questo momento abbiamo seguito le indicazioni della Regione e dell'Istituto superiore della sanità, effettuando tamponi solo ai casi sintomatici. Ma siamo in un contesto in continua evoluzione, per cui le indicazioni vedono un cambiamento: già se ne sono fatti tanti, ma incrementeremo presto il numero dei tamponi agli operatori sanitari. Non partiamo da zero».

Le lamentele riguardano anche i laboratori di analisi: perché così pochi?

«La Regione sta lavorando per aumentare la rete dei laboratori e quello di Parma, il laboratorio di Igiene dell'Università, ha incrementato le proprie potenzialità. La direzione in cui si dovrà andare in tempi stretti è quella di individuare altri laboratori e quella di sviluppare le attrezzature per accrescere le potenzialità delle strutture esistenti».

Facendo eco al commissario regionale Venturi, dopo le raccomandazioni di mercoledì ai parmigiani, non ci si stanca di ripeterlo, perché è questo l'unico modo per fermare il contagio...

«Sì, per favore, ripetiamolo - chiede Elena Saccenti - state e stiamo in casa. Non andate in giro».